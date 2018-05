Lewis Hamilton blij dat grid girls in Monaco weer van de partij zijn: "Een vrouw is toch het mooiste wat er bestaat?" LPB

24 mei 2018

12u29 2 Formule 1 Met de GP van Monaco maken de grid girls in de Formule 1 dit weekend een (kortstondige) comeback. De bazen van Liberty Media, sinds vorig jaar de nieuwe eigenaar van de F1, schaften de grid girls begin dit seizoen af wegens "niet meer van deze tijd". In Monaco bogen ze echter niet voor de maatregel. Tot tevredenheid van ondermeer Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. "Een vrouw is toch het mooiste wat er bestaat?"

De Zwitsers horlogeproducent TAG Heuer, één van de sponsors van de GP van Monaco, lapt de reglementen van de nieuwe F1-bobo's aan zijn laars. Dit weekend zullen er opnieuw grid girls te zien zijn op en rond een F1-circuit. Met één restrictie: de meisjes zullen geen bordjes met de naam en het nummer van de piloten omhooghouden, zoals vroeger steevast het geval was. Maar voor de rest: entrée libre.

Lewis Hamilton verwelkomt de terugkeer van de grid girls alvast met open armen. "Vrouwen zijn het mooiste wat er bestaat in deze wereld", zegt de wereldkampioen. "De Grote Prijs van Monaco, dat moet gewoon samengaan met mooie vrouwen op het circuit. Het is wel niet de bedoeling dat de vrouwen er zich oncomfortabel bij voelen. Als ze zich toch onprettig zouden voelen, raad ik hen dat zeker af."

Ook Sebastian Vettel juicht de comeback van de grid girls toe. "Het was helemaal niet nodig hen de wacht aan te zeggen", aldus de Duitse Ferrari-piloot. "De hele affaire is opgeblazen. Er is in het verleden nooit iemand gedwongen geweest om grid girl te spelen. De meisjes genoten van wat ze deden. Vraag aan eender welk meisje zondag of ze blij is om daar te staan. Het antwoord zal altijd 'ja' zijn. Ik ben het eens met Lewis. Ik hou van grid girls, ze zien er verrukkelijk uit. Als het mannen waren geweest, zouden ze mij geen bal interesseren. Ik heb het afschaffen van de grid girls nooit begrepen. Maar het is eigen aan deze tijd om veel lawaai te maken voor een niemendal."