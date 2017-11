Legende bezorgd over toekomst F1: "Alleen een idioot denkt dat coureurs moeten behandeld worden als baby's" Glenn Van Snick

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Photonews Formule 1 Sinds Liberty Media de nieuwe eigenaar is van Formule 1, hebben al heel wat toonaangevende stemmen hun ongerustheid geuit over de toekomst van de koningsklasse in de autosport. Ook drievoudig kampioen Niki Lauda laat zich nu bijzonder negatief uit over de plannen van het bedrijf: "Door de innovaties worden de beste teams bestraft."

"Ik maak me serieuze zorgen", zegt Lauda in een interview met het Italiaanse Gazzetta dello Sport. "Het was logisch dat de Amerikaanse eigenaars tijd nodig hadden om de Formule 1 te begrijpen, maar die tijd is ondertussen wel stilaan verstreken."

Liberty Media wil de kloof tussen de verschillende renstallen verkleinen, zodat iedereen kans maakt om manches te winnen of zelfs de wereldtitel binnen te rijven. Onder meer met een nieuw, goedkoper en simpeler motorontwerp wil de Amerikaanse directie vanaf 2021 de kosten voor de teams reduceren, de inkomsten eerlijker verdelen en de competitie wat meer in balans krijgen.

"Maar het DNA van de Formule 1 is net het tegenovergestelde", stelt Lauda, die momenteel als adviseur aan de slag is bij Mercedes. "Je bent een idioot als je denkt dat Grands Prix interessanter zullen worden als er elk weekend een andere winnaar is. Formule 1 draait net om competitie. Elke renstal moet zijn eigen auto ontwikkelen of de dapperste racers zoeken. Dat zijn de pijlers van deze sport, maar met de introductie van onder meer de 'halo' (een ring boven de cockpit die de rijders meer moet beschermen, red) worden de beste teams bestraft én alle coureurs behandelt als baby's", is de drievoudige wereldkampioen streng.

Bovendien maakte Liberty Media onlangs bekend dat het prijzengeld in de Formule 1 zal zakken naar 234 miljoen euro - een daling van dertien percent. Voor het eerst in de recente geschiedenis van de sport neemt het prijzengeld af. "Toch onbegrijpelijk", stelt Lauda. "Er zouden net ideeën moeten komen om meer geld te verdienen, maar die zie ik niet. Ik hoorde Sean Bratches (commercieel directeur van Liberty Media, red.) opwerpen om de coureurs met kinderen de baan op te sturen voor de race. Zomaar het voetbal imiteren noem ik nu niet echt nieuwe ideeën introduceren. Waar willen ze nu eigenlijk naartoe?", besluit Lauda.

