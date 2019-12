Legendarische Ferrari F2002 van Schumacher geveild voor 5,4 miljoen euro ODBS

02 december 2019

14u53

De legendarische Ferrari F2002 van Michael Schumacher is voor de start van de Grote Prijs F1 van Abu Dhabi geveild. De Ferrari ging bij veilinghuis Sotheby’s voor net geen 5,4 miljoen euro onder de hamer. De F2002 is niet zomaar een bolide uit Schumi’s rijke verzameling. De Duitse F1-legende veroverde in de Ferrari-wagen zijn vijfde van zeven wereldtitels. Schumacher domineerde samen met zijn Braziliaanse ploegmaat Rubens Barrichello de Formule 1 in 2002 met hun Ferrari F2002. Ze wonnen op twee na alle GP’s. Schumacher, die in alle races eerste of tweede werd, pakte de wereldtitel met 144 punten.

Naast de F2002 werd in Abu Dhabi ook de Benetton B192, de wagen waarin Schumacher zijn F1-debuut maakte in 1992, aan de hoogste bieder verkocht. Die bolide leverde 663.375 euro op. Een deel van de opbrengst van de twee wagens gaat naar de ‘Keep Fighting Foundation’, een non-profit organisatie die de familie Schumacher eind 2016 oprichtte.