Leclerc vlamt naar de pole in GP van Oostenrijk, Hamilton riskeert straf GVS

29 juni 2019

16u01 4 Formule 1 Charles Leclerc (Ferrari) start morgen vanop de eerste plek in de Grote Prijs van Oostenrijk, de negende Formule 1-manche van het seizoen. De jonge Monegask was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Het is de tweede poleposition van Leclerc uit zijn nog prille carrière. De Monegask was 259 duizendsten van een seconde sneller dan wereldkampioen en huidig WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes), de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) volgde op 436 duizendsten.

Mogelijk moet Lewis Hamilton nog enkele plekken inleveren. De Brit maakte in de eerste kwalificatieronde een opmerkelijke beslissing toen hij ruimte wilde maken voor Räikkönen. De Fin was - zo blijkt uit de beelden - niet blij met het manoeuvre, de race control gaf even later aan het incident na de kwalificaties te onderzoeken.

O incidente envolvendo Hamilton e Räikkönen no Q1 será investigado após a classificação.#AustrianGP https://t.co/QfC55L4dDD #F1noGP pic.twitter.com/hNvewwzU9q Grande Prêmio(@ grandepremio) link

Valtteri Bottas (Mercedes) zette de vierde tijd neer, voor Kevin Magnussen (Haas). Bij aanvang van Q3 ondervond Sebastian Vettel problemen aan de bolide, hij bleef binnen en start morgen zo vanop een sombere tiende plaats.

Morgen om 15u10 vindt de race plaats op de Red Bull Ring. In de WK-stand staat Hamilton autoritair aan de leiding. De Brit won dit seizoen al zes van de acht GP’s.

Is there a problem with Seb's car? #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bHURLDy1f8 Formula 1(@ F1) link

QUALIFYING CLASSIFICATION: A second career pole for @Charles_Leclerc 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/NipWbpHnzp Formula 1(@ F1) link