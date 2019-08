Leclerc troeft ploegmaat Vettel af in tweede oefensessie voor GP van België MMP/LPB

30 augustus 2019

18u14

Bron: Belga

Charles Leclerc heeft de snelste tijd neergezet in de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs van België in Spa-Francorchamps, de dertiende manche van het WK Formule 1. De Monegask haalde het voor zijn Ferrari-ploegmaat Sebastian Vettel, die eerder de snelste was in de eerste oefensessie.

Vorig jaar won Vettel voor de derde keer in Spa (na 2011 en 2013). Ook Hamilton was er al drie keer de beste (in 2010, 2015 en 2017). De Fin Kimi Räikkönen is bij de nog actieve rijders de recordhouder met vier zeges (in 2004, 2005, 2007 en 2009). Michael Schumacher is met zes overwinningen de absolute nummer één in Spa.

Zaterdag volgt de derde oefensessie (12u) en de kwalificaties (15u). De Grote Prijs begint zondag om 15u10.

Uitslag tweede oefensessie:

1. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:44.123 (28 rondes)

2. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:44.753 (30)

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:44.969 (28)

4. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:45.015 (26)

5. Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:45.117 (25)

6. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:45.394 (20)

7. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:45.708 (25)

8. Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:45.732 (21)

9. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:45.735 (26)

10. Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 1:45.771 (21)

11. Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:45.999 (28)

12. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:46.120 (21)

13. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:46.209 (26)

14. Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1:46.214 (24)

15. Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:46.258 (29)

16. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:46.328 (24)

17. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:46.374 (28)

18. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:46.399 (21)

19. George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:47.887 (30)

20. Robert Kubica (Pol/Williams-Mercedes) 1:48.331 (32)