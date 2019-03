Leclerc snelt met Ferrari in Bahrein naar eerste pole uit F1-carrière GVS

30 maart 2019

17u00 3 Formule 1 Charles Leclerc vlamde met zijn Ferrari naar de polepositie in de GP van Bahrein, de tweede manche van het nieuwe Formule 1-seizoen. De 21-jarige Monegask start voor het eerst in zijn carrière vanop de eerste plek.

Op het Bahrain International Circuit in Sakhir klokte Leclerc een rondje van 1:27.866. Sebastian Vettel maakte het Ferrari-feestje compleet, hij vergezelt morgen zijn jongere ploegmaat op de eerste rij. Lewis Hamilton (Mercedes) klokte de derde tijd. Diens ploegmaat Valtteri Bottas en Max Verstappen (Red Bull) vervolledigden de top vijf.

Voor Leclerc is het de eerste pole uit zijn carrière. Hij debuteerde vorig jaar in de F1 bij Sauber. De Monegask is tevens het petekind van de betreurde Jules Bianchi, de Franse F1-rijder die in 2015 stierf na een crash enkele maanden eerder in de GP van Japan.

De race start morgen om 17u10. Vettel won al vier keer in de golfstaat (in 2012, 2013, 2017 en 2018) en is daarmee recordhouder. Twee weken geleden opende het WK met de GP van Australië in Melbourne. Bottas won er voor Hamilton en Verstappen.

