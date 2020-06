Leclerc scheurt ‘s ochtends met F1-bolide over openbare weg richting testcircuit: “Sorry als ik iemand wakker heb gemaakt” ABD

18 juni 2020

12u41 2 Formule 1 Straffe beelden. Formule 1-piloot Charles Leclerc reed om 6u30 deze ochtend met zijn bolide door de straten van het Italiaanse dorp Maranello. Van de Ferrari-fabriek naar het nabijgelegen Fiorano testcircuit. “Sorry als ik iemand wakker heb gemaakt”, grapt de 22-jarige Monegask op Twitter.

‘Back on track!’ Zo kondigt renstal Ferrari aan dat ze de voorbereiding op de eerste Grote Prijs van het seizoen nu écht begonnen zijn. “De SF1000 is er klaar voor”, klinkt het. Dat kregen de inwoners van Maranello deze ochtend ook te horen. Leclerc verliet de Ferrari-fabriek rond 6u30 om naar het testcircuit van Fiorano te rijden. En dat gebeurde met het ronkende geluid van de krachtige motor.

“Normaal sta ik niet zo vroeg op, maar dit was wel een mooie gelegenheid”, lacht Leclerc op de website van Ferrari. “Het was leuk om weer in de auto te kunnen kruipen en zeker op zo’n bijzondere weg. Ik voelde me weer thuis in de cockpit. Dit was een leuke manier om te tonen dat we er weer klaar voor zijn.” Op Twitter voegde hij daar nog een kwinkslag aan toe. “Goedemorgen Maranello! Sorry als ik iemand wakker heb gemaakt. Ik reed gewoon naar mijn werk.” Leclerc legde de weg af met een beperkte snelheid, onder toeziend oog van de ordediensten. Hij is de eerste F1-piloot in het ‘moderne tijdperk’ die door de straten van Maranello rijdt.

Het Formule 1-seizoen trekt begin komende maand zich weer op gang. Door de coronacrisis werden de eerste tien Grote Prijzen van het seizoen allemaal uitgesteld of geannuleerd. Het seizoen had in principe op 15 maart in het Australische Melbourne moeten beginnen. De eigenlijke start volgt begin volgende maand met twee Grote Prijzen in Oostenrijk, op 5 en 12 juli. Daarna volgen wedstrijden in het Hongaarse Boedapest (19 juli), het Britse Silverstone (2 en 9 augustus) en het Spaanse Montmelo nabij Barcelona (16 augustus). Vervolgens komt de F1-karavaan naar België voor de GP op het circuit van Spa-Francorchamps (30 augustus). Op 6 september staat de GP van Italië in Monza op het programma.

