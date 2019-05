Leclerc is de snelste in derde trainingsritten in Monaco Redactie

25 mei 2019

13u39

Bron: Belga 0 Formule 1 Monegask Charles Leclerc (Ferrari) was voor eigen volk de snelste tijdens de derde trainingssessie voor de Grote Prijs Formule 1 van Monaco. Leclerc klokte tijdens zijn 25 rondjes 1:11.265. Zijn ploegmakker bij Ferrari, de Duitser Sebastian Vettel, crashte in de bandenmuur en moest zo al na zeven rondjes stoppen.

Leclerc hield op het stratencircuit in Monte Carlo Mercedesrijders-Valtteri Bottas en Lewis Hamilton achter zich. De Fin moest 0.053 seconden prijsgeven, de Britse regerend wereldkampioen en WK-leider 0.213 seconden. Red Bull-rijders Max Verstappen (+0.274) en Pierre Gasly (+0.473) vervolledigden de top vijf.

Tijdens de eerste twee vrije oefensessies was Lewis Hamilton telkens de snelste. Later vandaag (vanaf 15u00) staan de kwalificaties op het programma in Monaco. De Grand Prix start morgen om 15u10.