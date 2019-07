Lando Norris op laatste startrij in Grote Prijs van Duitsland LPB

De Brit Lando Norris start op het circuit van Hockenheim met zijn McLaren vanop de laatste startrij in de Grote Prijs Formule 1 van Duitsland, de elfde WK-manche van het seizoen. Norris zag zich zaterdag na batterijproblemen tijdens de kwalificaties genoodzaakt om onderdelen van zijn motor te laten vervangen, terwijl hij de daarvoor toegelaten quota eerder al bereikt had. De Brit moet daardoor drie plaatsen achteruit, van de zestiende naar de negentiende plaats. Naast hem op de laatste startrij staat voormalig wereldkampioen Sebastian Vettel (Ferrari). De Duitser had zaterdag af te rekenen met problemen met de turbo en kon geen tijd neerzetten in de kwalificaties.