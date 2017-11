Lando Norris (17) wordt test- en reserverijder bij McLaren Redactie

14u17

Bron: Belga 0 photonews Lando Norris. Formule 1 McLaren, het Britse Formule 1-team van Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso, heeft Lando Norris aangeduid als test- en reserverijder voor 2018.

De Britse tiener maakt sinds begin 2017 deel uit van het McLaren Young Driver programma. "Dit nieuws is voor de 17-jarige Lando een kroon op het werk van een indrukwekkende twaalf maanden", staat te lezen op de teamwebsite. In augustus mocht Lando al eens een F1-test uitvoeren op de Hungaroring in de MCL32. "Hij maakte toen veel indruk", zegt McLaren. Vorige maand kroonde Lando zich tot winnaar van het FIA European Formula 3 kampioenschap.