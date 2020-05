Lance Stroll behoudt zitje bij Racing Point, het toekomstige Aston Martin



18 mei 2020

12u28

Bron: Belga 0 Formule 1 De Canadees Lance Stroll heeft zijn contract bij Formule 1-renstal Racing Point verlengd. Dat bevestigde teambaas Otmar Szafnauer aan Radio Canada. Daardoor zal Stroll in 2021 uitkomen voor Aston Martin, zoals het team dan zal heten.

Lance Stroll is de zoon van miljardair Lawrence Stroll, die met zijn Canadese investeringsgroep hoofdaandeelhouder is van Racing Point (het toekomstige Aston Martin). De Mexicaan Sergio Perez is de tweede piloot van het team. Hij heeft nog een contract tot 2022.

Het huidige F1-seizoen is door de coronacrisis nog niet begonnen. Er wordt gemikt op een start begin juli in Oostenrijk (achter gesloten deuren). Vorig jaar werd Stroll vijftiende in de WK-eindstand, Perez eindigde als tiende.

