Kritiek op Hamilton zwengelt aan: “Diversiteit in de F1? Dat hij eens bij zichzelf begint” Jo Bossuyt

18 juli 2020

12u15 4 Formule 1 Hij wil meer diversiteit in de paddock. Immers: Black Lives Matter. “Dat hij eens bij zichzelf begint”, klinkt het stilletjes achter de schermen. Terwijl gezaghebbende stemmen die het zich kunnen permitteren nu ook luidop zeggen: “Hamilton creëert een probleem dat er niet is.”

Als hij wint, dan knielt hij weer naast zijn auto, morgen in Hongarije. Lewis Hamilton wil in de Formule 1 immers de kar van Black Lives Matter trekken. Zo riep hij de andere teams al op om meer diversiteit in de F1 te brengen. Lees: meer zwarten in dienst nemen. In de perszaal levert het hem meer gehoon op dan lof. “Dat hij eens bij zichzelf begint”, klinkt het in samenzweerderige gesprekken.

Ach, waar is hij mee bezig? Er is helemaal geen probleem met diversiteit in F1. Als je goed bent, dan krijg je een plaats. Lewis zelf is daar het mooiste voorbeeld van Drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart

Als je de entourage van Hamilton bekijkt, dan kan je zijn criticasters alleen maar gelijk geven. De zesvoudige wereldkampioen laat zich professioneel vooral omringen door blanken. Zoals zijn twee piloten, tot hij vorig jaar zijn privéjet verkocht om groener te gaan leven. Zijn vertrouwensman van Project 44, zeg maar het managementbureau dat zich over de carrière van Hamilton ontfermt: de vroegere F3-coureur Mark Hynes, zo spierwit van huid als alleen een Brit op zijn eerste vakantiedag op Mallorca kan zijn. Of de trouwe physical coach van Lewis, Angela Cullen, die hem in alles en nog wat begeleidt, van voeding tot slaapritme, hem van en naar het circuit rijdt en zelfs van opdringerige journalisten en fans afschermt: zo blond als Pamela Anderson.

Schandpaal

In de paddock ziet iedereen het, maar durven weinigen het luidop zeggen - je weet maar nooit dat je geen interview meer krijgt. Maar verderop beginnen gezaghebbende stemmen die het zich kunnen permitteren om Hamilton niet naar de mond te praten, zelfs een beetje politiek niet correct te zijn, openlijk zijn queeste te hekelen. Niet meteen omdat hij zelf de daad niet bij het woord voegt, wel omdat hij volgens hen naast de kwestie schreeuwt. Zoals Mario Andretti, de nu 80-jarige wereldkampioen van 1979, eergisteren nog: “Ik heb veel respect voor Lewis, maar met zijn campagne voor meer diversiteit in F1 verwijst hij naar een probleem dat er niet is. Of je nu blank dan wel zwart bent, in de autosport moet je je plaats verdienen met prestaties.” Drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart, nu 81 jaar, trad Andretti gisteren bij. “Ach, waar is hij mee bezig? Er is helemaal geen probleem met diversiteit in F1. Als je goed bent, dan krijg je een plaats. Lewis zelf is daar het mooiste voorbeeld van.” Andretti dan weer: “En dat Mercedes die auto nu plots zwart schildert, ik vraag me af wat ze daarmee willen bereiken...”

Benieuwd of Andretti en Stewart nu ook aan de schandpaal moeten, zoals ene Bernie Ecclestone die een paar weken geleden ‘al dat gedoe’ hekelde en meteen werd geëxcommuniceerd...

Lees ook:

Verzetsstrijder voor altijd, of enkel als het hem uitkomt? Hamilton oogst lof voor gevecht tegen racisme, maar zorgde ook al voor wereldvreemde uitschieters (+)