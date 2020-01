Krijgen we binnenkort recente foto’s van Schumacher te zien? “Beelden zijn aangeboden voor 1 miljoen pond” DMM/GVS

18u33 1 Autosport Krijgen we binnenkort Michael Schumacher (51) te zien? The Mirror weet dat er op dit moment recente foto’s van de zevenvoudige F1-wereldkampioen worden aangeboden voor 1 miljoen pond. De beelden zouden door een onbekende uit Schumachers huis in Genève gestolen zijn. Corinna, de vrouw van de Ferrari-legende, heeft alvast de politie ingeschakeld.

Het is hét grote mysterie in de autosport. Hoe gaat het met Michael Schumacher en hoe ziet hij er tegenwoordig uit, ruim zes jaar na zijn zwaar ski-ongeval in Méribel? De autosportlegende verblijft na een maandenlange coma sinds september 2014 in zijn riante villa aan het Meer van Genève in Zwitserland. Updates over zijn situatie en gezondheid zijn sindsdien bijzonder schaars geworden.

De familie beschouwt de gezondheid van de Duitse recordkampioen uit de Formule 1 als een privézaak. Slechts heel af en toe komt er iets naar buiten. Zo gaat het gerucht de ronde dat Schumacher in Parijs is geweest voor stamceltherapie. Of dat hij niet hélemaal als een plant door het leven zou gaan. “Wanneer we hem in zijn rolstoel zetten met zicht op het prachtige bergpanorama, huilt Michael soms”, wist één van zijn verzorgers vorig jaar.

Foto’s of video’s van Schumacher zijn al jaren niet meer naar buiten gekomen. Niemand weet dus hoe de Duitser er vandaag uitziet, maar daar zou verandering in kunnen komen. Er zouden recente foto’s van Schumacher aangeboden worden bij verschillende internationale media voor 1 miljoen pond - zo’n slordige 900.000 euro. Dat weet ‘The Mirror’. De foto’s zouden door een onbekende uit het huis van de Schumachers gesmokkeld zijn.

Corinna, de vrouw van Schumacher, heeft de politie ingeschakeld om actie te ondernemen tegen de ‘onbekende persoon’ die de foto’s gestolen heeft. De advocaten van de familie maken zich sterk dat het aanbieden van die beelden een inbreuk is op de privacy van de Duitser. Manager Sabine Kehm vatte het als volgt samen toen naar de foto’s werd gevraagd: “Michaels gezondheid is geen publieke zaak en daarom geven we er ook geen commentaar over."