Komt er een terugkeer van Fernando Alonso in de F1? “Hij is er klaar voor na pauze” Redactie

18 mei 2020

15u05

Bron: Belga 0 Formule 1 Fernando Alonso (38) kijkt uit naar een terugkeer in de Formule 1. Dat zegt zijn vertrouwensman en voormalig teamchef Flavio Briatore in La Gazzetta dello Sport.

“Fernando is gemotiveerd”, stelt Briatore, die de Spanjaard bij Renault naar twee wereldtitels loodste. “Een jaar uit de F1 heeft hem goed gedaan. Hij is gezuiverd. Ik zie dat hij rustiger is en klaar om terug te keren.”

Nu Daniel Ricciardo op het einde van het seizoen Renault verlaat voor McLaren, komt zijn zitje vrij. Alonso reed tussen 2003 en 2006 voor Renault en werd er twee keer wereldkampioen (in 2005 en 2006). Na een moeilijk jaar bij McLaren keerde hij terug naar de Franse renstal voor de seizoenen 2008 en 2009.

De Spanjaard verliet de Formule 1 op het einde van het seizoen 2018 om zijn kans te wagen in andere disciplines. Hij won onder meer twee keer de 24 Uren van Le Mans (in 2018 en 2019) en reed dit jaar de Dakar.

De comeback van Alonso in de F1 zal afhangen van hoe het seizoen 2020 zal verlopen. Door de coronacrisis werd er nog geen enkele Grote Prijs gereden. “We houden in het oog wat er gebeurt”, aldus Briatore. “Laat ons niet vergeten dat er nog een kampioenschap moet worden afgewerkt. Hopelijk kan het doorgaan. De beslissing om alles stil te leggen, was correct. Maar nu is het tijd om de draad weer op te pikken. De dokters kennen het virus inmiddels. En zelfs in het geval van een besmetting moet je vooruit kijken.”