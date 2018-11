Kleinzoon Fittipaldi wordt volgend seizoen testrijder bij Haas XC

09 november 2018

18u25

Bron: Belga 0 Formule 1 De Braziliaan Pietro Fittipaldi wordt in het seizoen 2019 testrijder bij Formule 1-team Haas. Dat maakte het Amerikaanse team vandaag bekend in de marge van de GP van Brazilië in Sao Paolo. Zijn grootvader Emerson Fittipaldi kroonde zich in 1972 (met Lotus) en 1974 (McLaren) tot wereldkampioen.

De 22-jarige Braziliaan wordt invaller voor Romain Grosjean en Kevin Magnussen, die beiden aan boord blijven bij Haas. "Ik ben blij om Pietro te mogen verwelkomen bij Haas. We kijken uit naar de samenwerking", zei Guenther Steiner, teambaas bij Haas. "Hij brengt een winnaarscultuur mee vanuit zijn periode als junior, en recenter deed hij het ook goed in de IndyCar series."

Eind deze maand mag Fittipaldi al de slottest van het seizoen doen in Abu Dhabi. "Daar kijk ik naar uit. Die ervaring neem ik mee naar 2019 en hopelijk levert het me in de toekomst een racestoeltje in de Formule 1 op", aldus Fittipaldi.

NEWS: @PiFitti Confirmed as Haas F1 Team 2019 Test Driver.



📰: https://t.co/a8mskEgZOG pic.twitter.com/g4N6TqeAPp Haas F1 Team(@ HaasF1Team) link