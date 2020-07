Klacht van Red Bull tegen stuursysteem van Mercedes afgewezen YP

04 juli 2020

08u49

Bron: Belga 0

Het protest dat F1-renstal Red Bull vrijdagavond liet optekenen bij de Internationale Autosportfederatie FIA tegen het veelbesproken nieuwe stuursysteem bij concurrent Mercedes is afgewezen, zo werd zaterdag bekendgemaakt. Het Dual Axis Steering-systeem (DAS) is niet in strijd met de reglementen en mag dus gebruikt worden, is het oordeel van de FIA.

DAS laat de piloot toe om met zijn stuur de stand van de voorwielen te veranderen. Voor 2021 is het systeem verboden, dit jaar mag Mercedes er wel nog gebruik van maken. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gebruikten het vrijdag tijdens de vrije oefenritten, net zoals tijdens de testritten in februari.

Lees ook.

Verzetsstrijder voor altijd, of enkel als het hem uitkomt? Hamilton oogst lof voor gevecht tegen racisme, maar zorgde ook al voor wereldvreemde uitschieters (+)

“Alleen Verstappen kan Hamilton aan”: onze man blikt vooruit naar start van nieuwe Formule 1-seizoen (+)

Voormalig F1-baas Ecclestone (89) opnieuw vader geworden