Kimi Räikkönen tekent voor twee jaar bij Sauber, toptalent Leclerc stapt over naar Ferrari



Redactie

11 september 2018

10u12

Bron: AD.nl 6 Formule 1 Kimi Räikkönen vertrekt aan het einde van het seizoen bij Ferrari en tekent voor de komende twee jaar bij Sauber. Als opvolger van de laatste Ferrari-wereldkampioen haalt de Scuderia het toptalent Charles Leclerc binnen.

Räikkönen gaat de komende twee jaar voor Sauber rijden. Bij de Zwitserse renstal keert de 38-jarige Räikkönen terug naar waar hij zijn Formule 1-carrière in 2001 begon.

De opvolger van Räikkönen bij Ferrari is de 20-jarige Monegask Charles Leclerc. De jongeling werd vorig jaar wereldkampioen in de Formule 2 en maakt dit seizoen indruk bij Sauber. Leclerc komt uit het opleidingsprogramma van Ferrari en wordt gezien als een toekomstig wereldkampioen. Leclerc wordt de teamgenoot van Sebastian Vettel. De laatste keer dat de Duitser een toptalent als collega kreeg, was in 2014. Toen moest hij bij Red Bull zijn meerdere erkennen in Daniel Ricciardo. Datzelfde jaar nam Vettel afscheid van Red Bull en vertrok hij naar Ferrari.

Charles Leclerc to drive for Scuderia Ferrari in 2019. https://t.co/Mu4rn1BwLe Scuderia Ferrari(@ ScuderiaFerrari) link

"Dromen komen uit. Ik zal voor Ferrari gaan rijden in 2019. Ik zal Ferrari eeuwig dankbaar zijn voor deze kans", schrijft Leclerc op Twitter. "Dit is voor de persoon die niet meer op deze wereld is, maar aan wie ik alles te danken heb: papa. En voor Jules (Bianchi, de in 2015 overleden vriend en Formule 1-coureur red.), bedankt voor alles wat je me hebt geleerd. Ik zal harder werken dan ooit tevoren en ik zal jullie niet teleurstellen. Maar eerst dit seizoen afmaken met een geweldig team dat mij de kans gaf om mijn potentieel te tonen."

"Kimi is een geweldige teamspeler"

"Kimi neemt aan het einde van dit seizoen afstand van zijn huidige rol", schrijft Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene in het persbericht. "Gedurende zijn jaren bij het team, is zijn toevoeging, als coureur en als mens, fundamenteel geweest. Hij heeft een beslissende rol gespeeld in de groei van Ferrari en was altijd een geweldige teamspeler. Als wereldkampioen zal hij altijd onderdeel van de historie en de familie zijn."

Räikkönen werd in 2007 wereldkampioen bij Ferrari. Hij is vooralsnog de laatste coureur die de wereldtitel wist binnen te halen voor het meest roemruchte team uit de Formule 1. Räikkönen verliet Ferrari in 2009 en focuste zich op de rallysport. In 2012 keerde hij terug in de koningsklasse van de autosport bij Lotus, waarna hij twee jaar later weer voor Ferrari tekende. In zijn tweede periode bij Ferrari wist Räikkönen nog geen race te winnen.

Wie de teamgenoot van de Fin wordt bij Sauber is onbekend. Op dit moment rijdt Marcus Ericsson voor het team, maar zijn contract is nog niet verlengd. Verlenging is mogelijk, de Zweed is immers goede vrienden met de eigenaren van de renstal, en neemt een flinke zak geld mee. Maar ook Antonio Giovinazzi, een coureur uit het opleidingsprogramma van Ferrari, wordt genoemd als een kandidaat.

Kimi Raikkonen to step down at the end of 2018. #Kimi7 https://t.co/sj7fD4XaYL Scuderia Ferrari(@ ScuderiaFerrari) link