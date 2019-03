Kimi Räikkönen: “Ik ben door te gaan feesten een betere rijder geworden” DMM

14 maart 2019

12u36

Bron: Formula1.com/Beyond the grid 0 Formule 1 Weinig Formule 1-piloten die enigmatischer zijn dan Kimi Räikkönen. De intussen 39-jarige Fin begint komend weekend aan zijn 17de seizoen in de koninginnenklasse van de autosport. Vooraf blikte hij in de F1-podcast ‘Beyond the Grid’ terug op zijn vroegere jaren en zijn reputatie als fuifbeest.

Na vijf seizoenen bij de Scuderia Ferrari snuift Kimi Räikkönen dezer dagen andere lucht op. De wereldkampioen van 2008 kreeg voor een loonbriefje van 4,5 miljoen euro per jaar een plaats bij Sauber-Alfa Romeo. Op zijn 39ste moet Räikkönen er aan de zijde van Antonio Giovinazzi voor WK-punten zorgen. Meedingen voor het allerhoogste zit er wellicht niet meer in. Door de betere wagens bij de concurrentie en misschien ook wel door de leeftijd. Al zeg je beter nooit ‘nooit’ met Räikkönen. Eind vorig jaar wist hij na vijf jaar droogte verrassend nog de GP van de Verenigde Staten te winnen. Dat voor Max Verstappen, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Rauw talent slijt niet.

Met Sauber komt Raïkkönnen weer thuis. Het Zwitsers-Italiaanse team was in 2001 zijn allereerste werkgever. De Fin maakte zoveel jaar geleden bij zijn eerste testdagen een geweldige indruk. Jacky Eeckelaert, toenmalig ingenieur bij Sauber, was een bevoorrechte getuige. “In het tussenseizoen was ook Michael Schumacher op het circuit in Mugello aan het testen. ‘Schumi’ kwam plots mijn bureau binnen met de vraag wie in onze Sauber reed. Ik vertelde dat het Kimi was en dat hij de voorbije twaalf maanden vooral in een kart had gezeten. Schumacher antwoordde dat die ‘nieuwe’ in de toekomst wel eens héél snel zou kunnen worden met een F1-wagen.”

Bier met pizza

Joseph Leberer - één van de vaste trainers die in een nog verder verleden met Ayrton Senna werkte- stelde in de daaropvolgende maanden een trainingsschema voor Räikkönen samen om de Fin wedstrijdfit te maken. 20 minuten in een kart is niet te vergelijken met een slopende F1-race van anderhalf uur. “Kimi had ook fysiek goede papieren. Hij was sterk in het ijshockey, had gevoel voor snelheid op een mountainbike en kon goed zwemmen. Ik herinner me dat hij eens 45 minuten baantjes aan het trekken was en dat de hoteleigenaar vroeg wie hij was. We vertelden hem dat Kimi een zwemkampioen was. Iedereen trapte erin.”

Het waren dagen waarin Räikkönnen dag in dag uit hard trainde. Na een intense trainingsperiode voor zijn eerste seizoen in de Formule 1 nam Leberer Räikkönnen mee naar een pizzeria. “Hij had zes dagen hard gewerkt. Ik wou hem wat laten relaxen. Ik nam een biertje bij mijn pizza en vroeg Kimi of hij er ook een wou. Ik dacht dat hij het niet zou lusten of dat hij niet zou drinken. Hij keek me ongelovig aan vroeg of een glas alcohol echt kon. Ik antwoordde dat een biertje na zoveel trainingswerk geen kwaad zou doen.”

“De zomer van 2013 was er eentje van racen en feesten”

Geconfronteerd met die anekdote bij ‘Beyond the Grid’ gaf Räikkönen tekst en uitleg. De Fin heet ondanks zijn bijnaam - ‘The Iceman’ - ook een feestbeest te zijn. “Ach, mijn reputatie op dat vlak wordt meestal als een grap gebruikt, maar ik denk eigenlijk dat het ook gewoon werkt. Ik heb dikwijls betere prestaties neergezet nadat ik gewoon mijn zin deed. In tegenstelling tot wanneer ik helemaal niets leuks deed of helemaal geen glas alcohol dronk.”

Räikkönen zette die theorie in 2013 naar eigen zeggen flink om in de praktijk. Na zijn tweede plaats in de GP van Bahrain trok hij er voor twee weken op uit. Daarbij feest noch alcohol schuwend. Net na zijn escapades finishte hij op een voor het toenmalige Lotus-team knappe tweede plaats tijdens de GP van Spanje. “Het is bewezen dat je beter racet na een periode van vertier”, vertelt Räikkönen zonder schroom.

“Die zomer in 2013 was er eigenlijk vooral een van racen en feesten. Voor mij was het niets nieuw. Naar de buitenwereld toe is het misschien vreemd, maar voor mij was dat toen normaal. Die vorm van ontspanning maakte me gewoon rustiger en zorgde ervoor dat ik nog meer moeite en concentratie in mijn wedstrijden stak, want na zo’n onderbreking was ik altijd wat onzeker in de wagen. Uiteindelijk heeft dat in veel gevallen mijn resultaten beter gemaakt. Door te feesten ben ik dus eigenlijk een betere Formule 1-piloot geworden.”