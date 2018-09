Kimi Räikkönen grijpt polepositie in GP Italië met toptijd, Vandoorne start morgen vanop voorlaatste plek MH

01 september 2018

16u00

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 4 Formule 1 Kimi Räikkönen start morgen vanop de polepositie in de GP van Italië. Op het legendarische circuit van Monza klokte de Fin van Ferrari de beste tijd af tijdens de kwalificaties. Stoffel Vandoorne overleefde de Q1 niet en start morgen als voorlaatste.

Op een mirakelrace van Stoffel Vandoorne hoeven we dit weekend niet te hopen. Zo gaf de Kortrijkzaan zelf al aan. Onze landgenoot werd vandaag 18de -op twee na laatste, dus- eerder op de dag in de derde vrije oefensessie. Tijdens de kwalificaties deze namiddag werd Vandoorne uitgeschakeld in Q1. Hij klokte een teleurstellende twintigste en laatste tijd en start morgen vanop de voorlaatste positie.

Q1 CLASSIFICATION: A shock early exit for @SChecoPerez 😲 #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/KOPvMXIfzr Formula 1(@ F1) link

Ook Sergio Perez, de Mexicaan van Force India, was hetzelfde lot beschoren in Q1. Opmerkelijk, aangezien hij vorig weekend nog vijfde finishte in ons land. Kimi Räikkönen liet zich dan weer in positieve zin opmerken met een knaltijd in Q3, goed voor de poleposititie.

RAIKKONEN: "It's only half the job done. I couldn't think of a better place to be on pole!" #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/NCrzS717Fk Formula 1(@ F1) link

Q3 CLASSIFICATION: It's a front row lockout for @ScuderiaFerrari 🔴 #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Y15EboDNS3 Formula 1(@ F1) link

Gisteren moest Vandoorne in de eerste vrije oefenritten zijn plaats afstaan aan de Brit Lando Norris en finishte vervolgens in de tweede oefensessie in 1:24.084 op de laatste plaats.

📻 ALO: "Magnussen wanted to race into Turn 1!"



Both Alonso and Magnussen miss out on Q3 after fighting in Turn 1 ⚔️ #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/MWnwsZzuqb Formula 1(@ F1) link

Ericsson moet tien plaatsen achteruit op startgrid

De Zweed Marcus Ericsson (Sauber) moet morgen tien plaatsen achteruit op de startgrid. Ericsson crashte zwaar met zijn Sauber bij het begin van de tweede vrije oefenritten. De Zweed verloor kort voor de eerste bocht de controle over het stuur en ging met zijn bolide enkele keren over de kop. Nadien moest hij zijn motor laten vervangen - reeds voor de vierde keer dit seizoen - en dat kost hem nu tien plaatsen. Het reglement laat immers maar drie wissels toe.