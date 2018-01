Kartingcircuit waar Michael Schumacher zijn eerste stappen zette, wordt gesloopt: "Hier sterft traditie en een succesvolle jeugdwerking" Mike De Beck

Bron: Express 25 AFP Ralf Schumacher. Formule 1 Slecht nieuws voor Michael Schumacher. Terwijl de voormalige Formule 1-kampioen nog steeds herstelt van een heftig ongeluk tijdens het skiën, wordt nu bekendgemaakt dat het kartingcircuit waar 'Schumi' zijn eerste stappen in zijn racecarrière zette, zal verdwijnen.

De Erftlandring in Kerpen-Manheim, vlakbij het Duitse Keulen, staat op het punt te verdwijnen. Daar waar Michael Schumacher in een kart zijn eerste wedstrijden afhaspelde. Het zal verwijderd worden om er tegen 2020 een mijnsite neer te poten. Zijn halfbroer Ralf Schumacher ging nog wel op zoek naar een nieuwe plek, maar vond die niet. Zo blijven 550 leden van de club verweesd achter.

"Er komt geen nieuwe kartbaan", vertelde Ralf Schumacher aan Express. "De zoektocht met RWE (een energiebedrijf red.) heeft niet geleid tot een nieuwe locatie, gesteund door de bevolking. Dat is jammer. Hier sterft traditie en een succesvolle jeugdwerking tegelijkertijd."

Gerhard Noack, voorzitter van het Duitse karting, vertelt dat de club niets is met de compensatie die RWE biedt. "Dat is op geen enkele manier belangrijk voor de club. Wat we nodig hebben is een racecircuit. Zonder een sportlocatie voor onze leden is er geen club meer."

