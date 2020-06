Kansen op F1-zitje verhogen voor Vandoorne: Mercedes gaat testrijder delen met Racing Point en McLaren MXG

04 juni 2020

17u11 2 Formule 1 Zal Stoffel Vandoorne komend seizoen dan toch kunnen plaatsnemen in een Formule 1-bolide? Die kans is er vandaag niet kleiner op geworden. Mercedes, waar de West-Vlaming op dit moment aan verbonden is, zal komend seizoen z’n reserverijders uitlenen aan ‘satellietteams’ Racing Point en McLaren.

Vandoorne (28) is, net als de Mexicaan Esteban Gutierrez, sinds dit seizoen reserverijder bij het Formule 1-team van Mercedes. De twee zitjes daar worden ingenomen door de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton en de Fin Valtteri Bottas.

Chase Carey, grote baas van de Formule 1, liet deze week verstaan dat “het seizoen niet zou worden stopgezet als een rijder een positieve test op het coronavirus aflegt. Als een rijder geïnfecteerd is, moet een reserverijder zijn plaats innemen.”

Op die manier wordt de rol van Vandoorne belangrijker. Het risico dat een rijder ondanks de vele tests uitvalt door ziekte, is nu groter. Mercedes liet vandaag verstaan dat het de testrijders in geval van ziekte ook zal uitlenen aan Racing Point of McLaren. Dat zijn vier extra kansen voor de West-Vlaming om een eventueel zitje in te nemen. Vandoorne reed in 2017 en 2018 al voor McLaren aan de zijde van Fernando Alonso.

Nu de F1 deze week een eerste versie van de kalender - acht races in Europa - bekendmaakte, kunnen de teams zich gaan voorbereiden op het seizoen. Op 5 juli staat de eerste Grote Prijs op het programma, op het circuit van Spielberg in Oostenrijk. Op 30 augustus strijkt het circus neer op Spa Francorchamps, voor de GP van België. De rijders zullen vaak en uitvoerig getest worden en moeten zich ook aan de bubbel van hun eigen team houden.

Mercedes-motoren

De roze bolides van Racing Point, waarvan de Canadese miljardair Lawrence Stroll de grote baas is, rijden al met Mercedes-motoren en zijn nauw gelieerd aan het Duitse team. McLaren rijdt op dit moment nog met motoren van Renault, maar maakt volgend seizoen de overstap naar een krachtbron van Mercedes. Bij Racing Point zitten Lance Stroll (zoonlief van) en Sergio Perez aan het stuur. Bij McLaren zijn de zitjes ingenomen door Daniel Ricciardo en Lando Norris.

Ondertussen heeft Vandoorne wel nog altijd z’n plek in de Formula E, waar hij ook de kleuren van Mercedes verdedigt. Dat deed hij dit seizoen overigens met succes. Vandoorne eindigde al twee keer op het podium, en voerde ook even de WK-tussenstand aan.

