Jos Verstappen niet blij met uitspraken Max over ‘valsspelen’ Ferrari LPB

05 november 2019

11u42

Bron: AD/gpupdate 0 Formule 1 Jos Verstappen is niet gelukkig met de uitspraken van zijn zoon Max over het ‘valsspelen’ van Ferrari. “Het zat Jos echt hoog dat Max zoiets gezegd had”, klonk het gisteravond op Ziggo Sport.

Max Verstappen liet zich vorig weekend betrappen op een boude uitspraak over de bolides van Ferrari. Al weken werd in de coulissen geopperd dat de Italiaanse renstal voor zijn wagens extra snelheid had gevonden door een trucje met de brandstoftoevoer. Bewijzen dat Ferrari zich met zulke praktijken bezighield, waren er niet. Red Bull, het team van Verstappen, wilde er het fijne van weten en interpelleerde de Internationale Automobielfederatie (FIA) met de vraag of het bewuste trucje legaal was. “Neen”, antwoordde de FIA.

Toen Verstappen het voorbije weekend opmerkte dat de snelheid bij Ferrari plots verdwenen was, was dat koren op de molen voor het Nederlandse toptalent. “Dat krijg je als je stopt met valsspelen”, zei Verstappen. “Daar is nu goed naar gekeken en dat moeten we dus goed in de gaten blijven houden.”

Woorden die bij vader Jos in het verkeerde keelgat schoten. Verstappen sr. nam contact op met de makers van ‘Crashen in de Keuken’, een programma over F1 op Ziggo Sport. “Jos belde ons. Hij was niet zo blij met de uitspraken van Max. Het zat hem echt hoog”, zeggen presentators Robert Doornbos, een gewezen F1-piloot, en Rob Kamphues.

Waarop vader Verstappen zelf aan het woord kwam. “Toen ik hoorde wat Max zei over Ferrari, dacht ik ‘oh nee’. Maar aan de andere kant begrijp ik hem wel. Hij is enorm gedreven en wil graag winnen. Vóór de zomervakantie staat hij op de pole en heeft hij twee wedstrijden gewonnen. Ze komen terug na de zomerstop en Max heeft gewoon geen enkele kans tegen Ferrari. Het voorbije weekend was dat verschil er niet. Wat teams wel of niet doen, weten we niet. Feit is wel dat ze bij Ferrari nu minder snel waren. Ik denk dat Max daar een beetje op doelde met zijn uitspraak. Het komt natuurlijk heel hard over, dat begrijp ik.”