Jos Verstappen: "Max moet soms wel meer nadenken, maar hij moet zeker niet anders gaan rijden" Tijani Goulet

18 april 2018

10u46

Bron: Ziggo Sport 0 Formule 1 Jos Verstappen vindt dat zijn zoon Max zijn rijstijl niet moet aanpassen in de Formule 1. "Maar hij moet in sommige omstandigheden wel meer nadenken en in controle zijn", vertelde de oud-Formule 1-coureur in het programma Peptalk op het Nederlandse Ziggo Sport.

De vader van Max doelde op de aanrijding met Sebastian Vettel zondag in de Grote Prijs van China, die de Nederlandse Limburger een tijdstraf van tien seconden opleverde. "Dat was verkeerd, een inschattingsfout." Volgens Verstappen senior liggen de gewaagde inhaalacties van Max onder een vergrootglas. "Hij is afgemaakt in de pers. Vooral ook omdat hij nog jong is. Ik zie veel gevaarlijker acties van andere coureurs en die krijgen nauwelijks aandacht. Max moet soms ook meer risico nemen, omdat de Red Bull het in topsnelheid bijvoorbeeld aflegt tegen de Mercedes. Maar hij moet niet anders gaan rijden, want in Shanghai liet hij bij de start wel weer twee prachtige inhaalacties zien."

Vader Jos was er zelf niet bij in China, maar de komende drie races zal hij zijn zoon weer van adviezen voorzien. "Ik zal het incident met Vettel nog bespreken, maar eigenlijk hoef ik niets uit te leggen, want hij weet het zelf wel. Hij heeft zelf de meeste pijn."