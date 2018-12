Jean-Pierre Van Rossem had ooit een Formule 1-team: “Zijn wagen hing meer met de wielen van de grond dan dat hij aan het rijden was” XC

14 december 2018

12u11 4 Formule 1 Jean-Pierre Van Rossem (73) is niet meer. De man stond bekend als een beursgoeroe, maar speelde ook zijn rol in de sportwereld. Zo was hij een kleine dertig jaar geleden eigenaar van een Formule 1-ploeg. Het succes bleek van korte duur.

Ter promotie van Moneytron (zijn beursbeleggingsbedrijf) besloot Van Rossem in 1989 renstal Onyx te sponsoren. Onyx-Moneytron was geboren. Van Rossem veroverde met z’n team een stekje in de Formule 1, mét Stefan Johansson en Bertrand Gachot als piloten.

Het grootste succes van Onyx-Moneytron viel tijdens de GP van Portugal te beleven. Johansson stuurde destijds zijn bolide naar de derde plek. Gachot kon dan weer nooit overtuigen. Hij werd dan ook ontslagen. “Had ik het geweten, dan had ik ‘Moneytron’ en ‘Vive le Republique’ op de bodemplaat van de bolide van Gachot geplakt. Zijn wagen hing meer met de wielen van de grond dan dat hij aan het rijden was”, aldus Jean-Pierre Van Rossem.

Het eens zo veelbelovende raceteam kon geen resultaten meer neerzetten. Verre van. Bijkomende geldproblemen maakte de teloorgang van Onyx-Moneytron compleet. Het team werd uiteindelijk in 1991 opgedoekt.

Vanavond (22u45) zendt Play Sports de Belga Sport uit met Van Rossem in de hoofdrol:

