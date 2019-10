Japan zet zich schrap voor supertyfoon Hagibis, programma Formule 1 aangepast IB

11 oktober 2019

05u04

Japan zet zich schrap voor de komst van sypertyfoon Hagibis vandaag. Als gevolg van het verwachte noodweer hadden de organisatoren van het WK rugby in Japan de groepswedstrijden Italië-Nieuw-Zeeland en Engeland-Frankrijk al geschrapt. Nu blijkt dat ook de organisatie van de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 het programma aanpast.

De oefenritten die dit weekend in Suzuka voorzien waren voor zaterdag 15 uur plaatselijke tijd (8 uur Belgische tijd) worden verplaatst naar zondag 10 uur (3 uur Belgische tijd).

Luchtvaartmaatschappijen hebben intussen voor zaterdag al meer dan 1.100 vluchten geannuleerd en ook heel wat treinverbindingen in de ruime omgeving van Tokio worden tijdelijk opgeschort.

In de nacht van donderdag op vrijdag Belgische tijd bevond Hagibis zich zo'n 410 kilometer ten westen van het eiland Chichi Jima. De tyfoon verplaatste zich aan 25 kilometer per uur richting noord-noordwest. Het natuurgeweld gaat momenteel gepaard met gemiddelde windsnelheden van 180 kilometer per uur en windstoten tot 252 kilometer per uur.