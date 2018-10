Jacques Villeneuve haalt uit naar eeuwige rivaal: “Schumacher is geen groot kampioen” GVS

25 oktober 2018

21u13

Bron: Reuters 5 Formule 1 Lewis Hamilton is op weg naar een vijfde F1-titel. Daarmee zou hij op twee stuks komen van recordhouder Michael Schumacher - nog steeds door velen aanzien als de beste piloot ooit. Maar niet zo voor Jacques Villeneuve. “Hamilton is een stuk beter.”

Villeneuve en Schumacher, het zijn geen beste maatjes. De rivaliteit gaat terug tot 1997, toen beide heren een robbertje uitvochten om de titel. Daarbij probeerde de Duitser met een dubieus manoeuvre zijn naaste belager van de baan te rijden. Dat mislukte, waarna Schumacher zijn bolide zelf in het grind parkeerde. De Canadees pakte zo zijn enige titel.

Controverse

“Dat kan Schumacher goed, van die smerige spelletjes spelen”, klonk het toen bij Villeneuve na het akkefietje. 21 jaar later is die strijdbijl nog niet begraven. Zonder mirakels pakt Lewis Hamilton zondag zijn vijfde WK-titel. Daarmee komt hij op gelijke hoogte van Juan Manuel Fangio en op twee stuks van Schumacher. Dus rijst de vraag of de Brit zich niet stilaan tot een der beste coureurs van de F1-geschiedenis mag rekenen én dus intussen kan wedijveren met de stuurmanskunsten van Schumacher.

“Hamilton in het rijtje van Schumacher? Ik schat Lewis een pak hoger in dan Michael. Het onderlinge verschil is daarbij heel groot”, is de inmiddels 47-jarige Villeneuve duidelijk bij Reuters. Hij vermeldt de man die al bijna vijf jaar herstelt van een ski-ongeluk zelfs niet in zijn top vijf. “De vijf grootste kampioenen zijn in mijn ogen Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton, Niki Lauda en Jackie Stewart. Rond Schumacher hing altijd teveel controverse om hem in dit lijstje op te nemen. Veel te vaak werden er vraagtekens geplaatst bij hoe hij zijn races of titels won. Als je een echte kampioen bent, gaat het in mijn ogen om meer dan alleen winnen.”

Respect

Voor Hamilton heeft Villeneuve dus wél lovende woorden. “Je houdt van zijn manier van leven of niet, maar er is niets vreemds of negatiefs aan. Hij doet niets erg richting zijn tegenstanders, maar toont juist respect. Bij hém zijn er geen vragen rond valsspelen. Dat maakt een groot verschil.”