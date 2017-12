Is dit het einde van de traditionele 'pitspoes'? F1-baas zoekt naar alternatieven voor 'grid girls' DMM

08u04

Bron: AD.nl 0 EPA Formule 1 De grid girls verdwijnen mogelijks uit de Formule 1. Grote baas Ross Brawn overweegt om de stekker uit de aanwezigheid van de schaarsgeklede dames te trekken.

Een vertrouwd beeld uit de Formule 1 dreigt te verdwijnen. Voor elke grand prix zijn het vaak de grid girls die met de nodige aandacht gaan lopen. Zwaaiend met naambordjes halen zij de meerderheid van de fans op de hand. Toch gaan sommige stemmen op om de seksistische vertoning te verbannen.

"Er zijn veel mensen die wel iets voor deze traditie voelen, maar er zijn ook mensen die het niet meer van deze tijd vinden,'' vertelt F1-baas Ross Brawn, die het stokje vorig jaar van Bernie Ecclestone overnam. Volgens Brawn wordt er in de toekomst gekeken naar alternatieven. "We proberen alle partijen te respecteren. We willen zoveel mogelijk meningen verzamelen om het goede besluit te nemen voor de toekomst van de sport'', aldus Brawn.

Al sinds mensenheugenis zijn de grid girls vaak om commerciële doeleinden te vinden op de baan van Formule 1. Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft al laten weten dat hij de maatregel maar niets zou vinden. "De dames voegen glamour toe. We hadden eerst grid boys, maar dat was geen succes. Ook de kinderen in Oostenrijk waren dat niet."

Photo News Grid girls.

EPA

BELGAIMAGE

REUTERS

AFP

getty Grid Girls bij de GP Formule 1 van België op het circuit van Spa-Francorchamps in augustus.

Getty Images

getty