Is de toestand van Schumacher verbeterd? Racefans klampen zich vast aan uitspraak manager MDB

08u41

Bron: Daily Mail 3 AP Formule 1 Hoe gaat het nog met Michael Schumacher? De legende in de Formule 1 is nog steeds aan het herstellen van zijn zware val op skivakantie in 2013. Veel informatie sijpelt er niet door over de situatie van de 48-jarige Duitser, maar de racefans klampen zich nu wel vast aan een uitspraak van de manager van 'Schumi'.

Sabine Kehm deed enkele plannen uit de doeken om een Michael Schumacher Museum uit de grond te stampen. "Tijdens zijn carrière hield Michael de meeste wagens, zijn racepakken en helmen bij. In ons achterhoofd hebben we altijd gepland om die zaken voor het publiek ter beschikking te stellen."

Dat Kehm hier het woordje 'we' gebruikt, doet vermoeden dat Michael Schumacher mee heeft beslist over een eventueel museum. Toch is het niet duidelijk hoe het nu net gesteld is met de racelegende. De zevenvoudige wereldkampioen in de Formule 1 lag voor een periode van zes maanden in een coma nadat hij tijdens het skiën met zijn hoofd tegen een steen viel. Ondertussen onderging Schumacher al twee operaties.

