Ingrijpende F1-regels nu ook definitief aangenomen: “Niets doen zou de sport in gevaar brengen” Arjan Schouten

27 mei 2020

21u56

Bron: AD.nl 1 Formule 1 Een groot pakket vol geldbesparende maatregelen is officieel goedgekeurd, met als inzet een toekomstbestendiger en spannender Formule 1-circus. “Formule 1 is vandaag de grote winnaar”, aldus McLaren-teambaas Zak Brown.

De handtekeningen zijn gezet. De stempels van de FIA staan er keurig onder. Formule 1 kan niet meer terug. De sport slaat vanaf 2021 een nieuwe weg in waarin goedkoper en duurzamer de kernwoorden zijn. Met als hoop dat de koningsklasse er ook aantrekkelijker en spannender van wordt.

Dat het grote geld verbranden aan banden zou worden gelegd, was al langer duidelijk. Alle teams waren het eens met een drastische kostenbeperking. Een budgetplafond waarmee de ‘big spenders’ van de grid en de laagvliegers dichter bij elkaar moeten komen. Vandaag stemde ook de World Motor Sport Council van de FIA in met de plannen, die gerust revolutionair mogen worden genoemd. Zo is afgesproken dat teams in 2021 nog circa 132 miljoen euro mogen spenderen. Dat bedrag zakt in 2022 naar 127 miljoen en tussen 2023 en 2025 naar 123 miljoen.

Formule 1 is vandaag de grote winnaar. Zak Brown

Salaris van de coureurs en andere kosten zoals marketing en ontwikkeling van de motor vallen niet onder deze restricties, maar met huidige jaarbudgetten van ruim 400 miljoen voor de grote teams, moet dit toch worden gezien als een flinke ingreep die absoluut consequenties zal hebben.

Ook interessant is dat de WK-stand straks invloed gaat hebben op hoe lang een team aerodynamische tests uit mag voeren in de windtunnel. Een nieuw handicap-systeem waarbij de sterkste teams in het nadeel zijn, met een evenwichtiger speelveld wederom als het beoogde resultaat.

Flexibele F1-kalender

Ook is te lezen dat uit deze periode waarin niet geracet wordt vanwege corona meteen al lessen getrokken worden. Zo wordt gestreefd naar een meer flexibele F1-kalender, om races eventueel zonder publiek in te passen, als de situatie daar om vraagt.



Maar natuurlijk draait dit nieuwe pakket vooral om geld. Minder geld. “Dit is een enorme stap voorwaarts voor Formule 1 en motorsport”, meent FIA-president Jean Todt, die bijval krijgt van menig teambaas.



“Formule 1 is vandaag de grote winnaar”, volgens McLaren-teambaas Zak Brown. “Dit is een cruciaal moment voor onze sport. Formule 1 is al geruime tijd financieel niet meer toekomstbestendig en niets doen zou de toekomst van Formule 1 in gevaar brengen.”

