In één scenario is Hamilton géén F1-wereldkampioen en Verstappen wil kunststukje herhalen: wat u moet weten over de GP van Mexico GVS

26 oktober 2018

08u00 0 Formule 1 Het moet al heel gek lopen wil Lewis Hamilton dit weekend zijn vijfde WK-titel in de Formule 1 laten schieten. In slechts één scenario bouwt de Brit in Mexico geen feestje. Maar wat moet u nog weten over de negentiende manche van dit seizoen?

Vettel móét winnen

Lewis Hamilton staat op dit moment 70 punten voor op Sebastian Vettel. Met nog drie races te gaan is het rekenwerk dus heel simpel. De Brit heeft in elke situatie aan een zevende plek genoeg om voor een vijfde keer wereldkampioen te worden. Zélfs als de Duitser wint. Slechts in één scenario valt er dus nog geen beslissing: als de Ferrari-coureur wint én Hamilton niet in de top zeven eindigt. Als Vettel niet wint, is Hamilton sowieso kampioen, ongeacht of hij over de finish rijdt of niet.

Vier eerdere wereldkampioenen in Mexico

Viermaal sleepte een F1-piloot de titel op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad in de wacht. John Surtees (1964), Denny Hulme (1967), Graham Hill (1968) en de vierde titel van Lewis Hamilton (2017).

Op gelijke hoogte met Fangio?

Lewis Hamilton kan met een vijfde wereldtitel op gelijke hoogte komen met legende Juan Manuel Fangio. Enkel Michael Schumacher werd vaker wereldkampioen: zeven keer.

Goede herinnering voor Schumi

In 1992 boekte diezelfde Schumacher in Mexico zijn eerste podiumplek ooit in de Formule 1. Met een derde stek zette hij de toon voor de 155 podiumplaatsen die hij in totaal zou bemachtigen.

Räikkönen op zoek naar twee op twee

Na zijn zege in Austin aast Kimi Räikkönen op twee opeenvolgende overwinningen. Het is al elf jaar geleden dat de Fin tweemaal op rij vierde: in 2007 won hij in China en meteen daarna triomfeerde hij in Brazilië.

Ook Vettel wil seizoen goed eindigen

Met 13 zeges in een Ferrari deelt Vettel de derde plek met Alberto Ascari. Enkel Michael Schumacher (72) en Niki Lauda (15) snelden naar meer zeges in een bolide van de Italiaanse renstal. De Duitser is ook op jacht naar een zesde pole van het seizoen. De laatste Ferrari-rijder die dat voor elkaar kreeg in één seizoen was Felipe Massa in 2008.

Verstappen op zoek naar 20ste podiumplaats

Met een knappe tweede stek in de GP van de Verenigde Staten zit Max Verstappen in een goede flow en vorig seizoen snelde de jonge Nederlander met veel indruk naar de zege in Mexico. Slaagt hij er in om, net als in Oostenrijk eerder dit seizoen, opnieuw de oppergaai af te schieten?

Als hij het podium haalt in Mexico, steekt hij Hamilton trouwens met veel gemak de loef af. Verstappen zou zondag met een leeftijd van 21 jaar en 28 dagen dan immers zijn 20ste podiumplek uit zijn carrière veroveren. Hamilton was bij diezelfde mijlpaal 23 jaar en 244 dagen oud.