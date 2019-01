In de voetsporen van zijn vader: “Mick Schumacher tekent bij Ferrari” GVS

Bron: Motorsport.com 0 Formule 1 Rijdt er binnenkort opnieuw een Schumacher bij Ferrari? Volgens het gerenommeerde Motorsport.com staat Mick Schumacher, de zoon van Michael, dicht bij een contract bij de Italiaanse renstal.

Naar goede gewoonte maakt Ferrari enkele maanden voor het nieuwe Formule 1-seizoen alle coureurs van haar juniorenprogramma bekend. Daarbij zou morgen een verrassende naam worden voorgesteld. Motorsport.com weet immers dat Mick Schumacher zal toetreden tot de Italiaanse familie. Daarmee zou de jongste telg van de Schumi-familie in de voetsporen treden van vader Michael, die in de knalrode bolides naar vijf wereldtitels scheurde. Mick kroonde zich vorig seizoen tot kampioen in de Europese Formule 3 en treedt binnenkort met Prema aan in de Formule 2 - een stapje hoger. Maar naast die bezigheid zou de 18-jarige snelheidsduivel dus ook lid worden van de Ferrari Driver Academy.

Allereerst een broodnodige zet. Dit seizoen werkten Daniil Kvyat en Antonio Giovinazzi tests en simulaties af om informatie te verzamelen en zo de wagens in samenspraak met de ingenieurs op punt te zetten. Kvyat trekt echter naar Toro Rosso terwijl Giovinazzi piloot wordt bij Sauber. Ferrari kan dus wat nieuw talent gebruiken, en denkt daarbij aan Mick.

Uitstraling

De nakende deal wordt meteen ook commercieel gezien een interessante zet. Ferrari beleeft moeilijke tijden en kan wel wat extra uitstraling gebruiken. Het is meer dan waarschijnlijk dat Mick tijdens de testdagen in Barcelona midden februari meteen achter het stuur van een F1-bolide kruipt. 13 jaar nadat Michael zijn eerste meters bij Ferrari maakte. Eén ding staat fans: de fans zullen de intrede van Mick meer dan smaken.

“Een volgende stap in mijn carrière is mijn rijvaardigheden verbeteren en ervaring opdoen”, vertelde Mick eerder. “Mijn vader is mijn idool. Ik wil me altijd vergelijken met de beste coureurs en mijn vader was de beste.” Michael herstelt al vijf jaar van een hersenletsel na een ski-ongeluk.