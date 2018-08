IN BEELD. De razend spannende ontknoping met Schumacher, maar ook de 'Crashgate': 10 momenten uit de carrière van Fernando Alonso MH

15 augustus 2018

13u07 0 Formule 1 Zeventien jaar lang vertegenwoordige Fernando Alonso de Formule 1. Eind dit seizoen zegt de Spanjaard zijn bolide vaarwel. Wij vatten de carrière van de tweevoudig wereldkampioen samen in tien momenten.

2001: Debuut in Melbourne

Op de GP van Melbourne in 2001 staat een 19-jarige Fernando Alonso voor zijn vuurdoop in de F1. Als de op drie na jongste debutant ooit krijgt hij zijn kans bij Minardi.

2002: Overstap naar Renault

Een jaar na zijn F1-debuut maakt Alonso de overstap van Minardi naar Renault. Een beslissing die hem geen windeieren legt. In 2003 wordt Jenson Button immers aan de kant geschoven voor Alonso. Met resultaat: in zijn eerste vijf races verovert hij liefst drie keer een podiumplaats.

2003: Eerste GP-triomf

We schrijven 24 augustus 2003. Op de Hungaroring in Hongarije pakt Fernando Alonso zijn allereerste zege in een GP. Met zijn 22 jaar en 26 dagen is hij meteen de jongste winnaar ooit van een Grand Prix - in 2008 zou Sebastian Vettel met 21 jaar en 75 dagen die fakkel overnemen.

2005: Wereldkampioen!

Zeven overwinningen, vier keer het tweede schavotje en drie keer een derde plaats. In een boerenjaar verovert Alonso op amper 24-jarige leeftijd zijn eerste wereldtitel. De jongste wereldkampioen ooit. In 2012 stoot Sebastian Vettel - opnieuw hij - hem van die troon.

2006: Tweede opeenvolgende wereldtitel

Op 22 oktober 2006 is het opnieuw prijs voor Alonso. Na motorproblemen van Michael Schumacher doet de Spanjaard in de voorlaatste race van het WK een gouden zaak. Een tweede plaats in de afsluitende GP van Brazilië is uiteindelijk voldoende voor een tweede opeenvolgende wereldtitel.

2007: Eerste zege bij McLaren

In 2007 kiest Alonso voor een nieuw avontuur bij McLaren. Een beslissing die hij in december 2005 al verkondigde. Bij zijn tweede optreden - op de GP van Maleisië - is het meteen raak.

2007: Spionagezaak

Een derde opeenvolgende wereldtitel volgde niet. Na zenuwslopende slotraces eindigt Alonso als derde in het WK-klassement, achter Hamilton en eindwinnaar Kimi Raikkonen. Later dat jaar zou Alonso de deur achter zich dicht trekken bij McLaren. "De samenwerking verliep niet ideaal", klonk het. Een spionagezaak bleek de échte reden van het vertrek. In 2008 keert Alonso terug naar Renault.

2008: Moeizame comeback bij Renault

Van een leien dakje verloopt zijn tweede ambtstermijn bij Renault aanvankelijk niet. Pas op het einde van het seizoen pakt Alonso zijn eerste twee GP-overwinningen - in Singapore en Japan. Zijn triomf in Singapore - later ook de 'crashgate' genoemd - was veelbesproken. Teamgenoot Nelson Piquet jr. crashte opzettelijk, waarna Alonso zich alsnog tot winnaar kroonde. Er volgt een rechtzaak, maar Alonso behoudt zijn zege. Teammanager Flavio Briatore krijgt een levenslang werkverbod in de Formule 1.

2010: Vicewereldkampioen bij Ferrari

Na een teleurstellend seizoen, waarin hij amper één podiumplaats bemachtigde, trekt Alonso in 2010 naar Ferrari. In de WK-opener van Bahrein pakt hij meteen de zege. Uiteindelijk strandt het schip op een tweede plaats in het WK-klassement. Sebastian Vettel werd dat seizoen wereldkampioen.

2013: Tot dusver laatste GP-zege

In Barcelona (2013) boekt Alonso zijn - tot dusver - laatste zege in een Grand Prix. Zijn laatste podiumplaats volgt een jaar later, in Hongarije. Na dat seizoen verlaat Alonso Ferrari voor een tweede avontuur bij McLaren, waar hij tot op de dag van vandaag nooit verder kwam dan een vijfde plaats in een GP.