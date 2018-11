In 2020 opnieuw een Formule 1-race in Nederland? “Dit is een unieke kans” MH

02 november 2018

07u54

Bron: Belga 0 Formule 1 Formula One Management Limited, eigenaar van de Formule 1, heeft het Circuit van Zandvoort een concreet aanbod gedaan om al in 2020 een Grand Prix te organiseren. Daarmee zou de Grote Prijs van Nederland voor het eerst sinds 1985 weer in Nederland worden gehouden, schrijft De Telegraaf.

Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het Zandvoortse circuit, bevestigt de actie van de Formule 1-top: "Als wij nu tekenen, dan heeft Nederland in 2020 weer een Grand Prix. Met Max Verstappen. Iedereen is er bij ons terdege van bewust dat dit een unieke kans is."

Het Circuit van Zandvoort is goed uit alle onderzoeken gekomen die door de betrokken partijen zijn gedaan. De fee die Zandvoort voor de rechten van de Grote Prijs moet betalen is circa 20 miljoen euro. De totale kosten voor de organisatie worden tussen de 30 en 40 miljoen euro geschat.