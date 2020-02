In 2013 nog als piepkuiken op de foto met Verstappen, nu is ‘halve Belg’ klaar om zijn stempel te drukken in de Formule 1 TLB

20 februari 2020

05u00 0 I’ve always made time for my fans. Happy 21st @Max33Verstappen 😜🎂 pic.twitter.com/NmHvhNoeux Lando Norris(@ LandoNorris) link Formule 1 In Barcelona worden dezer dagen de F1-testdagen afgewerkt. Lando Norris, zoon van een Belgische moeder en een Britse vader, mag er zich uitleven in de McLaren die hij vorig jaar overnam van Stoffel Vandoorne. “Ik ben veel zelfverzekerder dan vorig seizoen.”

Norris heeft een flinke band met ons land. Vorig seizoen werd behalve de Britse vlag ook een Vlaamse leeuw gespot op zijn helm. “Mama vindt dat leuk”, zei Norris daarover, nadat hij ook in Formule 2 ook al de Vlaamse kleuren op zijn auto liet zetten. Moeder Siska Norris is immers Vlaamse, afkomstig uit Sint-Niklaas. Ze ontmoette vader Norris toen die als jonge snaak naar België kwam om er deel te nemen aan de kermiskoersen. Profrenner werd Adam Norris nooit: hij ging dan maar in de zakenwereld en werd stinkend rijk. En ja, af en toe komt de Lando naar België, vooral met de feestdagen. De broer en zus van moeder Norris wonen immers nog altijd in de buurt van Sint-Niklaas.

Norris versierde in 2019 een zitje bij McLaren. De Britse renstal zette onze landgenoot Stoffel Vandoorne aan de deur om plaats te ruimen voor de piepjonge Brit, beschermeling van teambaas Zak Brown. Norris werd in zijn eerste seizoen uiteindelijk elfde in de WK-stand, ploegmaat Carlos Sainz deed het een stuk beter met plek zes. Van 2020 verwacht Norris meer.

“Ze hebben me verteld dat ik het beter niet zou zeggen, maar ik doe het toch. Ik deed het vorig jaar bij momenten echt in mijn broek”, zei Norris in Surrey tijdens de voorstelling van zijn bolide voor komend seizoen.” Zeker op dit moment van het jaar in 2019. Maar nu ben ik veel zelfverzekerder. Veel rustiger ook. Daardoor kan ik me gewoon beter voorbereiden.”

Grapjas

Norris is een buitenbeentje in het Formule 1-circus. Zo voelt de jongeling bijvoorbeeld niets voor een verhuis naar belastingparadijs Monaco. Zo goed als alle andere F1-sterren wonen er wel. “Ik hou ervan om naar Londen te gaan. In Engeland kan ik makkelijk afspreken met mijn vrienden. Een leven in Monaco zou me niet kunnen boeien.”

De Engelsman is ook een grapjas. Op de social media deelt hij geregeld plaagstoten uit aan collega’s, vooral ook aan ploegmakker Carlos Sainz. “Ik ben mezelf op Twitter en Instagram”, verzekert Norris. “Maar ik begrijp wel dat wat ik doe soms anders gepercipieerd wordt dan hoe ik het zelf zie. Veel mensen zien me grappen maken en daardoor denken ze dat ik niet serieus met mijn vak bezig ben. Of dat ik niet zo gefocust ben als andere rijders.”

Doordat hij zich niet verstopt op de sociaalnetwerksites, wordt Norris zelf ook geregeld geviseerd door trolls (grapjassen op social media, red.). Negentig procent van hun grappen vindt Norris naar eigen zeggen amusant, maar hij snapt ook dat ze bij sommige sporters in het hoofd kruipen. “Maar ik ga mij niet aanpassen.” Benieuwd tot wat het buitenbeentje komend seizoen in staat zal zijn in de F1.