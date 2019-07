Illegalen ontdekt in paddock van Ferrari na reisje met truck naar Silverstone LPB

12 juli 2019

12u07

Bron: anp 1 Formule 1 Twee illegale immigranten zijn stiekem met een truck van het Ferrari-team meegereden naar het Engelse Silverstone, waar zondag de GP van Groot-Brittannië op het programma staat.

De illegalen werden ontdekt in de paddock van Ferrari op het circuit van Silverstone toen de vrachtwagen er stopte en werd geopend. De politie heeft het duo opgepakt op verdenking van het bezit van een vuurwapen.

De truck zat vol met onderdelen voor de bolides van Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Voor zover bekend hebben de illegalen geen schade aangericht aan het materiaal van Ferrari. Het is volgens Britse media onduidelijk waar de twee aan boord van de truck zijn gekomen, wellicht aan het begin van de Kanaaltunnel in Calais. Het is niet bekend waar de vluchtelingen vandaan komen.