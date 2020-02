Iets dichter bij F1-terugkeer: “Vandoorne wordt derde rijder bij Mercedes” JB

Vandaag stelt Mercedes in Silverstone de auto voor waarmee Lewis Hamilton dit seizoen zijn titel moet verdedigen. Maar als er gisteravond geen kink meer in de kabel kwam, dan is er ook Belgisch nieuws: volgens een bron dichtbij het team wordt onze landgenoot vandaag aangeduid als derde coureur van het team, ook wel eens ‘invaller’ genoemd. Inderdaad, dezelfde rol als in 2016 bij McLaren, toen de Rumbekenaar in Bahrein de geblesseerde Fernando Alonso moest vervangen en zo verrassend zijn F1-debuut maakte.

Rijtje opgeschoven

Als derde rijder heeft Vandoorne natuurlijk nog geen garantie dat hij ooit weer volwaardig F1-coureur kan worden, maar het vergroot wel zijn kansen. En het is een logische evolutie: vorig jaar had hij op de reservebank van Mer­cedes nog Esteban Ocon naast zich, en de Fransman stond als beschermeling van teambaas Toto Wolff iets hoger in rang. Maar ondertussen is Ocon verhuisd naar Renault en kan Vandoorne dus een plaatsje opschuiven.

Wat Vandoornes rol als invaller zal meebrengen, privétests of niet, is nog niet duidelijk. Wel zeker is dat hij dit ­seizoen in de Mercedes zit als Bottas of Hamilton een kwalijke val in de badkuip maken en niet kunnen racen. Het versterkt ook de positie van de West-Vlaming, die bij Mercedes al kopman is van het team in de elektrische Formule E. “Als ik een klein kansje wil behouden om ooit opnieuw Formule 1 te rijden, dan kan ik niet beter zitten dan bij Mercedes”, zei Vandoorne ons in december nog met een fijn glimlachje. Morgen wordt dus wellicht duidelijk wat hij daarmee bedoelde...