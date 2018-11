Hulkenberg in paniek na beangstigende crash: “Haal me hieruit, er is vuur en ik hang hier omhoog als een koe” ODBS

25 november 2018

21u47 0 Formule 1 Even een beangstigend moment bij de start van de GP van Abu Dhabi. Na een zware crash in de openingsronde raakte de Duitser Nico Hulkenberg niet op eigen kracht uit zijn Renault, waarna hij een drietal minuten lang gevangen zat in een brandende bolide.

Hulkenberg werd tijdens een enerverende start van de GP in een bocht aangetikt door de Haas van Romain Grosjean, maakte een dubbele buiteling en kwam vervolgens ondersteboven tot stilstand tegen de vangrails. Zijn Renault vatte al snel vuur en toen de camera’s angstige gezichten in de paddock filmden, waaronder dat van zanger Sam Smith samen met 'Spice Girl’ Geri Horner, rook de kijker onraad. Lichtelijk in paniek sprak Hulkenberg over de teamradio: “Haal me hieruit, er is vuur, er is vuur. Ik ben OK maar hang hier wel omhoog als een koe. Haal me uit de wagen.”

De safetycar kwam direct de baan op en zijn team probeerde Hulkenberg gerust te stellen. “Ze komen eraan, ze komen eraan”, waarna baanpersoneel te hulp schoot. Niet veel later rolde de kapotte Renault terug op vier wielen en stapte de F1-coureur uit het wrak. Hulkenberg deed dat zelfs ongedeerd, zoals bevestigd werd door de FIA (internationale automobielbond). Die verklaarde hem ‘gezond’ nadat Hulkenberg zich op eigen kracht naar het medisch centrum begaf. Zowel Grosjean als Hulkenberg kwamen er ook vanaf zonder straf: de crash ging de boeken in als een wedstrijdincident.