Hülkenberg dit weekend nog eens vervanger van Pérez, Racing Point zwaar gestraft voor kopiëren Mercedes MXG

07 augustus 2020

10u28 0 Formule 1 De Duitser Nico Hülkenberg komt dit weekend opnieuw in actie in de Formule 1. Hülkenberg neemt bij de renstal Racing Point weer plaats in de bolide van Sergio Pérez, de Mexicaan die vorige week positief testte op het coronavirus. Pérez mocht donderdag uit quarantaine, maar een test leverde opnieuw een positief resultaat op.

Dat betekent dat Hülkenberg voor het tweede raceweekend op rij op het Britse circuit Silverstone opnieuw de kans krijgt om zich te laten zien. “Vorige week was een stap in het onbekende, ik stapte in een auto waarin ik nog nooit had gereden”, legde de Duitser uit. “Ik heb veel geleerd over de RP20 en ik ben er klaar voor om die ervaringen mee te nemen naar dit weekend.”

Hülkenberg toonde vorige week in de trainingen aan dat hij het racen in de Formule 1 niet verleerd is. De Duitser kon echter niet meedoen aan de Grote Prijs van Groot-Brittannië, vanwege een technisch mankement aan zijn bolide.

De 32-jarige Hülkenberg zat zonder team, nadat Renault afgelopen seizoen besliste zijn contract niet te verlengen. Eerder reed hij in 2012 en van 2014 tot 2016 voor Force India, de voorganger van Racing Point.

15 punten verlies en 400.000 euro boete voor Racing Point

Slecht nieuws voor de roze renstal. De Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) heeft de klacht van Renault over de RP20 - de bolide van Racing Point - gegrond bevonden. Renault had klacht ingediend omdat het ontwerp van de roze wagens te veel leek op de Mercedessen. Bij de tests in Barcelona, voorafgaand aan het seizoen, fronsten tegenstanders de wenkbrauwen bij het zien van de RP20.

Het team had een auto die verdacht veel leek op die waar Mercedes vorig jaar mee racete. Racing Point, dat ook de motor en andere onderdelen van Mercedes gebruikt - volgens de regels welteverstaan - gaf toe dat het inspiratie had genomen bij de wagen, maar dat alles volgens de regels beslist was.

Daar beslist de FIA nu anders over. Het legt het team van Lance Stroll en Sergio Pérez een boete van €200.000 per wagen op en een puntenaftrek van 7,5 punten per wagen.

BREAKING: The FIA have upheld Renault's protest against Racing Point's car



The FIA have handed the team a €400,000 fine and a 15-point penalty#F1 pic.twitter.com/tW2Kr1C4j0 Formula 1(@ F1) link

Lees ook: Hamilton finisht op drie banden op Silverstone en houdt nipt Verstappen af, Brit wint wel derde GP op rij en loopt verder uit