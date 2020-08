Hülkenberg dit weekend nog eens vervanger van Pérez, Mexicaan test opnieuw positief op corona MXG

07 augustus 2020

10u28 0 Formule 1 De Duitser Nico Hülkenberg komt dit weekend opnieuw in actie in de Formule 1. Hülkenberg neemt bij de renstal Racing Point weer plaats in de bolide van Sergio Pérez, de Mexicaan die vorige week positief testte op het coronavirus. Pérez mocht donderdag uit quarantaine, maar een test leverde opnieuw een positief resultaat op.

Dat betekent dat Hülkenberg voor het tweede raceweekend op rij op het Britse circuit Silverstone opnieuw de kans krijgt om zich te laten zien. “Vorige week was een stap in het onbekende, ik stapte in een auto waarin ik nog nooit had gereden”, legde de Duitser uit. “Ik heb veel geleerd over de RP20 en ik ben er klaar voor om die ervaringen mee te nemen naar dit weekend.”

Hülkenberg toonde vorige week in de trainingen aan dat hij het racen in de Formule 1 niet verleerd is. De Duitser kon echter niet meedoen aan de Grote Prijs van Groot-Brittannië, vanwege een technisch mankement aan zijn bolide.

De 32-jarige Hülkenberg zat zonder team, nadat Renault afgelopen seizoen besliste zijn contract niet te verlengen. Eerder reed hij in 2012 en van 2014 tot 2016 voor Force India, de voorganger van Racing Point.

