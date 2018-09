Hugo Camps over Stoffel Vandoorne: "Te braaf, te bescheiden, te beleefd" Hugo Camps

03 september 2018

20u02 0

Met zijn ontslagbrief in de handen begon racepiloot Stoffel Vandoorne zijn team uitbundig te danken. "Ik ben McLaren erg dankbaar voor het vertrouwen dat ze me de afgelopen vijf jaar gegeven hebben. Het verhoopte succes bleef uit, maar ik heb genoten van de voorbije twee seizoenen. Mede dankzij een geweldige relatie met het team." Het is alsof Theo Francken twee Albanezen bedankt voor de roem die hij vergaard heeft na hun uitzetting. Rotarytaal.

HLN