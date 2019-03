Honda durft weer aan winnen te denken: “Niveau moet wel omhoog” Redactie

25 maart 2019

14u21

Bron: AD/Motorsport 0 Formule 1 Honda schroeft de verwachtingen op voor dit seizoen in de Formule 1. De Japanse motorfabrikant hoopt nog voor de zomerpauze in augustus een overwinning te boeken met Red Bull.

Honda levert vanaf dit jaar de motor aan de renstal van Max Verstappen. De Japanse fabrikant sprak voorafgaand aan het seizoen geen specifieke doelstelling uit, maar na de derde plaats van Verstappen in de openingsrace in Melbourne durft directeur Masashi Yamamoto het aan de ambities te verwoorden. “De situatie is dat we weer aan winnen kunnen denken en we hopen dat nog voor de zomerbreak te realiseren.”



De topman van Honda laat wel weten dat Mercedes en Ferrari op dit moment nog beter zijn. “Het resultaat in de races is wat telt. Ons gevoel zegt dat we nog niet het prestatieniveau van Mercedes en Ferrari hebben en dat wij ons niveau moeten opkrikken”, vertelt de Japanner op de site van Motorsport.

Red Bull verbrak vorig jaar de jarenlange samenwerking met Renault. De Oostenrijkse renstal was ontevreden over de prestaties van de Franse motor. Honda was de afgelopen jaren weinig succesvol met McLaren en is bij de Britse renstal al afgehaakt, maar toonde vorig seizoen wel progressie met Toro Rosso. De vierde plaats van Pierre Gasly in de Grand Prix van Bahrein was het beste resultaat. “De doelen bij Red Bull liggen hoger. Dat is het topteam met de topcoureurs. Voor Red Bull moeten we een motor afleveren waarmee het team races kan winnen’', aldus Yamamoto. De eerstkomende race is zondag de GP van Bahrein.