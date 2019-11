Hoezo de Formule 1 is saai? Ferrari’s rijden elkaar van de baan, solide Verstappen wint GP van Brazilië MGL

17 november 2019

19u48 0 Formule 1 Max Verstappen heeft de voorlaatste Grote Prijs Formule 1 van het seizoen gewonnen. Op het circuit van Interlagos haalde Verstappen het van kersvers zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Albon maakte het feestje compleet m

Een goede start voor iedereen, dat is tegenwoordig geen sinecure in de Formule 1. Verstappen verzilverde z’n polepositie in de eerste bochtencombinatie, de zogenaamde “Senna-S” en bleef aan de leiding. In zijn zog schoof Hamilton handig voorbij Vettel naar de tweede plaats. Vanuit het achterveld maakte Charles Leclerc met z’n ferrari meteen enkele plaatsen goed. De Monegask moest vanop een veertiende plek starten als straf voor een gewisselde motor.

Eerste keer opschudding in ronde 22. Verstappen kwam binnen in de pits als reactie op Hamilton. Bij het uitrijden werd hij gehinderd door Robert Kubica die ook net een pitstop had afgewerkt. Bij het buitenkomen van de pitstraat verloor de Nederlander wat tijd, waardoor Hamilton nipt naar de kop van de wedstrijd ging. Het antwoord van Verstappen liet niet lang op zich wachten. Met het mes tussen de tanden haalde hij Hamilton in aan het einde van diezelfde ronde. Het verschil tussen Verstappen en Hamilton zou nooit verder oplopen dan drie seconden.

In ronde 52 begaf de motor van Valtteri Bottas het. De ploegmaat van Hamilton moest z’n bolide noodgedwongen aan de kant zetten. De wedstrijdleiding besliste ietwat verrassend dat de safety car mocht uitrukken. Hét sein voor Verstappen om snel binnen te komen. Hij haalde de zachtere band op om zich beter te kunnen verweren tegen de druk van Hamilton. Door die wissel moest Verstappen z’n leidersplaats wel afstaan aan de Brit.

Een ronde of zeven later kwam de safety car opnieuw binnen. Verstappen vertrok perfect in het spoor van Hamilton en kon hem na enkele hectometers al inhalen op z’n zachtere band. Ook Verstappens ploegmaat Alex Albon profiteerde van de safety car en ging prompt voorbij de Ferrari van Vettel: RedBulls op één en drie.

Domme actie Ferrari’s

Maar dan moest de grootste sensatie nog komen. In een beklijvend duel voor de vierde plaats tikten Sebastian Vettel en Charles Leclerc elkaar aan. Een kapotte band voor beide wagens en een onvermijdelijke exit voor de twee Ferrari’s. Drama voor Ferrari dat zo RedBull over zich ziet springen voor de constructeurstitel. Albon schoof nog door naar de tweede plek omdat Hamilton nog een setje nieuwe banden kwam halen en was op weg naar z’n eerste podium tot Hamilton hem dom aantikte bij een inhaalmanoeuvre. Albon van de baan. Sneu voor de Thai. Over twee weken staat de laatste Grote Prijs van het seizoen op het programma, op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi.