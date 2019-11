Hoezo de Formule 1 is saai? Ferrari’s rijden elkaar van de baan in GP Brazilië, solide Verstappen wint duel met Hamilton MGL

17 november 2019

19u48 4 Formule 1 Max Verstappen heeft de voorlaatste Grote Prijs Formule 1 van het seizoen gewonnen. Op het circuit van Interlagos haalde Verstappen het van Pierre Gasly die verrassend tweede werd. Lewis Hamilton werd derde. De Ferrari’s kwamen opnieuw negatief in beeld. In het slot reden ze elkaar van het circuit.

Een goede start voor iedereen, dat is tegenwoordig geen sinecure in de Formule 1. Verstappen verzilverde z’n polepositie in de eerste bochtencombinatie, de zogenaamde “Senna-S”, en bleef aan de leiding. In zijn zog schoof Hamilton handig voorbij Vettel naar de tweede plaats. Vanuit het achterveld maakte Charles Leclerc met z’n Ferrari meteen enkele plaatsen goed. De Monegask moest vanop een veertiende plek starten als straf voor een gewisselde motor.

Verstappen onstopbaar

Eerste keer opschudding in ronde 22. Verstappen kwam binnen in de pits als reactie op Hamilton. Bij het uitrijden werd hij gehinderd door Robert Kubica die ook net een pitstop had afgewerkt. Bij het buitenkomen van de pitstraat verloor de Nederlander wat tijd, waardoor Hamilton nipt naar de kop van de wedstrijd ging. Het antwoord van Verstappen liet niet lang op zich wachten. Met het mes tussen de tanden haalde hij Hamilton in aan het einde van diezelfde ronde. Het verschil tussen Verstappen en Hamilton zou nooit verder oplopen dan drie seconden.

Cruciale Safety Car

In ronde 52 begaf de motor van Valtteri Bottas het. De ploegmaat van Hamilton moest z’n bolide noodgedwongen aan de kant zetten. De wedstrijdleiding besliste ietwat verrassend dat de Safety Car mocht uitrukken. Hét sein voor Verstappen om snel binnen te komen. Hij haalde de zachtere band op om zich beter te kunnen verweren tegen de druk van Hamilton. Door die wissel moest Verstappen z’n leidersplaats wel afstaan aan de Brit.

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 54/71) ⚠️



Bottas is out! The Finn parks up his smoky Mercedes at Turn 4#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/TWQB56Vh19 Formula 1(@ F1) link

Een zevental ronden later kwam de Safety Car opnieuw binnen. Verstappen vertrok perfect in het spoor van Hamilton en kon hem na enkele hectometers al inhalen op z’n zachtere band. Ook Verstappens ploegmaat Alex Albon profiteerde van de Safety Car en ging prompt voorbij de Ferrari van Vettel: RedBulls op één en drie.

Domme actie Ferrari’s

Maar dan moest de grootste sensatie nog komen. In een beklijvend duel voor de vierde plaats tikten Sebastian Vettel en Charles Leclerc elkaar aan. Een kapotte band voor beide wagens en een onvermijdelijke exit voor de twee Ferrari’s. Vooral Vettel leek ontgoocheld en bleef wezenloos achter.

The moment the race turned on its head 🤯#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Y77NrJMJ0g Formula 1(@ F1) link

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 67/71)



It was the tiniest touch, but the Ferraris collide and are BOTH out#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Oz5brXq4vU Formula 1(@ F1) link

Spannend slot

Albon schoof nog door naar de tweede plek omdat Hamilton tijdens de safety car voor de Ferrari’s een setje nieuwe banden kwam halen. De Thai leek op weg naar z’n eerste podium tot Hamilton hem dom aantikte bij een inhaalmanoeuvre. Albon van de baan. Gasly profiteerde en sprong naar twee, Hamilton reed bijna aan zijn zij als derde over de streep. Gasly pakte zo z’n eerste podium. Voor Verstappen is het z’n derde overwinning van het seizoen, z’n achtste in totaal. Over twee weken staat de laatste Grote Prijs van het seizoen op het programma, op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi.

LAP 70/71



Hamilton tags Albon and he spins off!



Gasly is through into second#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/dy74Kue078 Formula 1(@ F1) link

Straf voor Hamilton

Door het aanrijden van Albon in de voorlaatste ronde kreeg Hamilton na de race nog een tijdstraf van vijf seconden aangesmeerd. De Brit tuimelt zo van het podium naar een zevende plaats in de einduitslag. Z’n plek op het podium wordt ingenomen door McClaren-rijder Carlos Sainz jr. Het is het eerste podium uit z’n carrière voor de Spanjaard. De derde plaats van Sainz jr. is des te opvallender, want hij moest vanop de laatste plaats starten.

"WOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - @PierreGASLY, 2019



Words to live by.#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/7xESECgNJJ Formula 1(@ F1) link