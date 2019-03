Hoe de Formule 1 de sport aantrekkelijker wil maken

Tim Engelen

26 maart 2019

14u35 0 Formule 1 Liberty Media nam ruim twee jaar geleden de rechten van de Formule 1 in handen en legt vandaag eindelijk het plan voor de toekomst van de sport voor aan de teams. Een van de belangrijkste agendapunten: geld.

De verschillen tussen de teams in de Formule 1 zijn niet alleen op de baan, maar ook in de boekhouding gigantisch. Waar Ferrari en Mercedes rond de 450 miljoen euro te besteden hebben, zitten teams als Haas en Racing Point met een budget van ‘slechts’ 120 miljoen euro opgescheept.

Vandaag hoopt Liberty Media de teams te overtuigen elkaar in het midden te vinden en een zogenaamde ‘budgetcap’ te introduceren: vanaf 2020 of 2021 moeten de budgetten maximaal 175 miljoen euro bedragen en dat wordt in een paar jaar teruggebracht naar 130 miljoen euro. De salarissen van de coureurs, belangrijke ingenieurs/topmannen en marketing worden hier buiten gehouden.

Op dit moment zijn er teams die laatste kunnen worden en nog meer geld binnenkrijgen dan de wereldkampioen. Dat voelt niet goed Ross Brawn, technisch directeur F1

Ook staat de geldverdeling ter discussie. In de oude afspraken is vastgelegd dat Ferrari simpelweg zo’n 80 miljoen euro krijgt, puur omdat het Ferrari is. Het belang van de Italianen voor de Formule 1 is gigantisch en deze historische waarde wordt zo uitgedrukt. Mercedes en Williams krijgen ook geld voor hun aanwezigheid, maar dat is een veel kleiner bedrag. Deze ‘bonusstructuren’ zijn een doorn in het oog van de kleinere teams, maar Ferrari wil het ‘extraatje’ uiteraard niet zomaar afstaan en heeft zelfs gedreigd om te vertrekken uit de sport, mocht Liberty het belang van Ferrari niet erkennen. Ross Brawn, de technisch directeur van de Formule 1, erkende al dat deze besprekingen zeer zwaar gaan worden. “De teams die alles hebben, willen dat houden en degenen die niets hebben, willen meer. Op dit moment zijn er teams die laatste kunnen worden en nog meer geld binnenkrijgen dan de wereldkampioen. Dat voelt niet goed.”

Alles zelf maken

Niet alleen de geldverdeling staat op de agenda. Ook de technische aspecten binnen de F1 komen aan bod. Momenteel kunnen teams onderdelen van elkaar kopen om op deze manier veel kosten te besparen. Dit zorgt er voor dat de wagen van Haas voor een groot deel uit Ferrari-onderdelen bestaat, vanuit het niets strijdt met deze teams en slechts een fractie van de uitgaven en personeel heeft.

Teams als McLaren en Williams balen van die constructie, omdat ze alles zelf produceren en zo op kosten worden gejaagd. McLaren heeft al geopperd dat teams alles zelf moeten maken óf standaardonderdelen bij de FIA, de wereldmotorsportorganisatie, inkopen.

Makkelijker inhalen en meer geluid

Tot slot worden de technische plannen voorgelegd om het spektakel op het asfalt te vergroten. Inhalen moet gemakkelijker worden, coureurs moeten niet meer de hele tijd bezig zijn met bandensparen en de motoren moeten meer geluid maken.

Al deze zaken moeten ervoor zorgen dat de Formule 1 vanaf 2021 niet meer een strijd is tussen twee of drie topteams met ver daarachter de rest van het veld. Het is slechts het begin van de discussie, maar veel tijd is er niet meer voor Liberty. De oude afspraken vallen namelijk bijna weg.