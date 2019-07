Hockenheim ziet het somber in: “Kans reëel dat het zondag de laatste GP van Duitsland is” LPB

23 juli 2019

09u03

Bron: anp 3 Formule 1 Het ziet er somber uit voor de Grote Prijs van Duitsland in de Formule 1. De kans is groot dat komend weekend voorlopig de laatste is. Circuit Hockenheim heeft nog geen contract voor 2020 en de directie heeft weinig hoop dat het nog goedkomt.

"Voor 2020 acht ik de kans klein op een Duitse Grote Prijs", zegt circuitdirecteur Georg Seiler aan persbureau DPA. "Er zijn 21 races gepland, Hanoi en Zandvoort zijn nieuw, dus er zullen races moeten afvallen. Mexico en Barcelona behoren tot de kandidaten en wij ook.”

Hockenheim heeft al jaren teruglopende toeschouwersaantallen en krijgt de organisatie van de GP financieel amper rond. Dankzij de steun van Mercedes slaagde het circuit er voor dit jaar nog net in een race te organiseren. “Er is altijd een achterdeur en we praten met eigenaar Liberty Media van de Formule 1, maar van een contract voor 2020 is nog lang geen sprake. Ik zie het somber in”, aldus Seiler.