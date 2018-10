Het seizoen van Hamilton: Vettel is lang lastige klant, tót een horrordag de Britse dominantie inluidt XC/GVS

28 oktober 2018

22u33 0 Formule 1 Na 19 manches van hard labeur gaat Lewis Hamilton met zijn Mercedes-collega’s een wilde feestnacht tegemoet. Maar hoe kwam deze titel nu net weer tot stand? Herbeleef het F1-seizoen.

Australië

Ferrari dat met een tactische zet Mercedes de loef afsteekt, vaak komt het niet voor. Lewis Hamilton snelde in Melbourne naar de eerste pole van het seizoen, maar Sebastian Vettel maakte een dag later van de virtuele safetycar handig gebruik om de pits in te duiken. Een prima zet, Hamilton moest zich zo tevreden stellen met een tweede stek. Volgens kenners was het toen al duidelijk: het nieuwe seizoen zou een Duits-Brits duel worden.

Bahrain

Die denkwijze werd kracht bijgezet toen Vettel ook de tweede GP op zak stak. In Bahrain reed de viervoudige wereldkampioen van start tot finish aan de leiding. Hamilton vertrok vanop de negende positie omdat hij een nieuwe versnellingsbak liet steken. Na een knappe inhaalrace eindigde hij uiteindelijk op het laagste podiumplekje. Max Verstappen kreeg toen al een dreun vanjewelste - het toptalent gaf op na een lekke band.

China

Daniel Ricciardo kroonde zich met zijn Red Bull tot F1-keizer van China. Nog belangrijker voor het klassement was de aanrijding in het slot tussen Verstappen en Vettel. De Nederlander ging voor een quasi onmogelijke inhaalpoging op Hamilton en Vettel. De Brit kwam er zonder kleerscheuren vanaf en eindigde vierde, de Ferrari-bolide was daarentegen de dupe en werd teruggeslagen naar de achtste positie. Het gevolg: Hamilton naderde in het klassement tot op vijf punten van Vettel.

Azerbeidzjan

Op het Baku City Circuit was het voor het eerst prijs voor Hamilton. Hij profiteerde van een leegloper bij Bottas om als eerste over de finish te rijden. Extra goed nieuws voor de man uit Stevenage: Vettel viel na een ongelukkig manoeuvre naast het podium waardoor Hamilton voor het eerst dit seizoen aan de leiding kwam in het WK-klassement.

Spanje

Hamilton had de smaak te pakken en knalde in Barcelona naar zijn tweede opeenvolgende zege. Hij verzilverde zijn poleposition terwijl Vettel alweer naast het podium strandde. Ferrari koos ervoor om de Duitser twee keer naar binnen te roepen, de vierde plek was het verdict.

Monaco

In de smalle straatjes van het Prinsdom pakte Ricciardo zijn tweede zege. Hij finishte voor Vettel en Hamilton. Een resultaat waar vooral de Duitser niet tevreden mee kon zijn. Vettel profiteerde immers niet van motorproblemen bij de Australiër en bengelde zowat een uur lang op één seconde van Ricciardo. Een inhaalmanoeuvre lukte niet, dus kon hij de kloof in het klassement op Hamilton amper verkleinen.

Canada

Twee weken later kweet Vettel zich wél uitstekend van zijn taak. De Duitser reed vanop de pole zorgeloos naar zijn 50ste F1-overwinning. Hamilton kende dan weer koelingsproblemen waardoor de pitstopstrategie helemaal in de war werd gestuurd. Hij knokte zich nog naar een vierde plek, maar kon niet verhinderen dat Vettel in het klassement over hem wipte. Het verschil: één schamel puntje.

Frankrijk

Maar de puntjes op de i, zo heet dat dan. Vettel tikte in de eerste bocht Bottas aan, waardoor beide piloten terugvielen naar de laatste plaats. De Ferrari-coureur maakte nog een remonte tot stek vijf, maar Hamilton was dan al lang gaan vliegen. Nieuwe zege én opnieuw WK-leider.

Oostenrijk

De ontnuchtering volgde snel. Wat een nieuw Mercedes-feestje leek te worden, draaide in de GP van Oostenrijk uit op een sisser van formaat voor Hamilton en ook Bottas. Beide rijders verlieten met mechanische pech vervroegd de race. Zodat Sebastian Vettel met één puntje verschil weer over de Brit sprong. De zege was voor Max Verstappen.

Groot-Brittannië

En ook in zijn thuisrace leek het geluk niet aan Hamiltons zijde te staan. De Brit incasseerde al vroeg een tik van Kimi Räikkönen en zakte zo terug naar plek zeventien. Nadien volgde een indrukwekkende inhaalrace, waarna Hamilton alsnog als tweede finishte. De zege was voor Vettel. Voor de Duitser was het op dat moment zijn vijfde overwinning van het seizoen.

Duitsland

Een horrordag werd het voor Vettel in de GP van Duitsland. Die laatste startte vanop de pole en belandde in het slot van de race pardoes in de grindbak. Exit Vettel. Lewis Hamilton rook bloed en snelde na een nieuwe inhaalrace naar de zege. De Brit nam zo de leiding over in het klassement.

Hongarije

Hamilton maakte voor de zesde keer het zegegebaar op de Hungaroring. De Brit domineerde de héle race en stuurde zijn bolide eenvoudig naar zijn vijfde seizoensoverwinning. Vettel moest vrede nemen met de tweede plek. De Duitser volgde na de GP van Hongarije reeds op 24 punten van Hamilton.

België

Vettel was op het circuit van Spa-Francorchamps belust op revanche. En of hij wraak nam. De Ferrari-rijder ging in de eerste ronde meteen voorbij WK-leider Hamilton en gaf die koppositie niet meer af. De verdiende winnaar. Even slikken voor de Brit, die wel nog als tweede finishte.

Italië

Tal van incidenten op het circuit van Monza. Al in de openingsronde ging Vettel van de baan na een akkefietje met Hamilton. De Duitser zag zich veroordeeld tot een lange inhaalrace, die eindigde op de vierde plaats. Räikkönen leek dan weer op weg naar de zege, maar de Fin zag hoe Hamilton in de slotfase het laken naar zich toe trok. Het begin van een dominante periode van de Brit.

Singapore

Van start tot finish aan de leiding. Lewis Hamilton flikte het in de GP van Singapore. Sebastian Vettel verloor daarnaast het robbertje voor de tweede plek van Max Verstappen. Een stevige tik voor de Duitser. Hamilton liep almaar verder uit in het WK-klassement.

Rusland

Mercedes boven op de Sochi Autodrom. Bottas reed aan de leiding, maar kreeg van de ploeg de opdracht om Hamilton voor te laten. De Brit boekte op die manier zijn zeventigste zege uit zijn carrière. Sebastian Vettel werd derde en deed andermaal geen te beste zaak in de strijd om de WK-titel.

Japan

Vier op een rij voor Hamilton. De Mercedes-piloot verzilverde in Suzuka zijn polepositie en boekte zijn vijfde overwinning in de GP van Japan. Voor Vettel werd het een teleurstellende race. De Duitser viel na een aanrijding met Max Verstappen terug naar de staart van het pak. De viervoudige wereldkampioen zette wel een knappe inhaalrace neer en eindigde als zesde.

Verenigde Staten

Hamilton kon in Austin zijn vijfde wereldtitel grijpen. Het zat er ook een tijdje in, maar de Brit moest uiteindelijk het feestje nog wat uitstellen. Hamilton finishte als derde, Vettel werd vierde. En dat was voor de Mercedes-piloot onvoldoende om zich tot wereldkampioen te kronen. Räikkönen ging dan weer met de zege aan de haal.

Mexico

Een zevende plek was genoeg om te triomferen mocht Vettel winnen. Anders was de vijfde titel hoe dan ook een feit. Verstappen hielp, want hij snelde vóór de Duitser naar de zege. Hamilton finishte na een race vol bandenproblemen op een vierde stek - wat dus niet meer nodig was.