Het laatste avontuur van Formule 1-legende Niki Lauda (70): een wilde feestnacht op Ibiza

Bijna een jaar terug, op 20 mei 2019, overleed Formule 1-legende Niki Lauda op 70-jarige leeftijd. Vandaag verschijnt een nieuwe biografie over de Oostenrijkse ex-coureur, waarin vrienden van hem getuigen over de laatste maanden in zijn leven. En wat blijkt: Lauda haalde er alles uit, wat er nog uit te halen viel.

Gerhard Berger (60), oud-F1-piloot en vandaag de baas van DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters, een van Europa’s grootste toerwagen kampioenschappen, red.) herinnert zich in Es ist nicht einfach, perfekt zu sein (Het is niet gemakkelijk om perfect te zijn, red.) hoe een toen al ernstig zieke Lauda hem contacteerde tijdens de Grand Prix van Monaco in mei 2018. “Niki bevond zich toen op zijn jacht, dat in de haven van Monaco lag. Hij belde me om te zeggen dat het niet goed met hem ging en hij vroeg me om een dokter voor hem te regelen. Toen ik hem vroeg wat er gaande was, zei hij me dat hij een longinfectie had opgelopen en ademhalingsproblemen had. Ik ontfermde me toen over hem, want hij zag er erg slecht uit. Ik belde de rechterhand van Prins Albert van Monaco, vroeg die om hulp en die kwam er ook. Niki werd naar het ziekenhuis gebracht, kreeg antibiotica, inspuitingen en de nodige zorg toegediend. Ik raadde Niki aan om in het ziekenhuis te blijven of om terug te keren naar Wenen. De volgende ochtend liep ik door de paddock en wie stond daar in een hoekje in de schaduw? Jawel, Niki. ‘Je bent gek! Wat doe jij hier?’, vroeg ik hem. ‘Nee, nee, dit is veel beter dan het ziekenhuis. Ik moet werken’, antwoordde hij. Wat kan je tegen zo iemand zeggen? Het was Niki ten voeten uit, maar hij zag er echt niet goed uit”, aldus Berger.

Lauda zou nooit meer volledig herstellen van die infectie. De drievoudige wereldkampioen, wiens longen ernstig beschadigd raakten in een zwaar ongeval op de Nurburgring in 1976, zou een paar maanden later een longtransplantatie ondergaan, maar dat werd - hard uitgedrukt - het begin van het einde.

Stevig nachtje stappen op Ibiza

Toto Wolff (48), teambaas bij Mercedes en eveneens een goede vriend van Lauda, beschrijft in het boek wat er gebeurde vlak vóór die longtransplantatie. “Samen met twee vrienden hadden we besloten om er één keer per jaar drie dagen, zonder ons gezin, op uit te trekken. Gewoon, om ons te amuseren. Eerder had iemand uit onze gezamenlijke kenniskring zelfmoord gepleegd, we wilden er dus tussenuit om elkaar te kunnen steunen. We hadden afgesproken dat we de drie dagen na Silverstone tijd zouden doorbrengen op de boot van Niki, die toen voor Ibiza lag. Ik vloog er dus op maandag heen en we aten ‘s avonds op het jacht. Niki’s hoest was nog niet verdwenen, maar klonk niet meer zo erg. De avond was top en om twee uur ‘s nachts zei hij plots: ‘Laten we naar Pacha gaan!’ De Pacha is een zeer bekende nachtclub op Ibiza, bekend om zijn flowerpowersfeer in de stijl van de jaren 70. We zakten stevig door, het was een echte mannenavond. We voelden ons weer jong. Het leek me dat Niki een, hoe zal ik het zeggen, zesde zintuig had. Het leek wel alsof hij wist wat hem te wachten stond.”

“De volgende dag zei Niki dat hij zich niet lekker voelde”, gaat Wolff verder. “’s Avonds was er een belangrijke voetbalmatch op tv, maar hij ging vroeg naar bed. De ochtend die volgde voelde hij zich nóg slechter en vroeg hij ons om hem terug naar Wenen te brengen. We vlogen terug in mijn vliegtuig en brachten hem naar het ziekenhuis, waar we te horen kregen dat zijn longfunctie was gedaald tot tien procent. Zijn beide longen moesten dan ook meteen getransplanteerd worden.”

De behandelende artsen meldden dat Niki Lauda weer beter zou worden, zo beschrijft ook Maurice Hamilton, de auteur van de vandaag verschenen biografie, de gezondheidstoestand van de Oostenrijker in juli 2018. “De snelle transplantatie leidde tot een aanzienlijke verbetering van zijn toestand. De chirurgen beschreven het resultaat van de operatie als ‘buitengewoon geslaagd.’ ‘We zien dat de patiënt de operatie uitstekend heeft verteerd, hij kan spontaan ademen en dat is erg belangrijk voor ons en het hele genezingsproces. Hij is volledig bij bewustzijn en alle organen werken naar behoren’, klonk het toen bij de dokters. Er werd aangenomen dat Lauda weer een ‘normaal’ leven zou kunnen leiden.”

Lauda revalideerde en in december 2018 had hij weer kracht genoeg om te pers te woord te staan. Aan Pino Allievi, journalist bij La Gazzetta dello Sport, beschreef Lauda wat hij had doorgemaakt. “Ik wist dat het heel moeilijk zou worden, maar onder deze omstandigheden kon ik maar één ding doen: vechten. Ik was nooit bang, ik was in de goede handen van de specialisten”, aldus Lauda, die de Italiaanse journalist ook een en ander bijbracht over zijn dagelijks leven. “Ik heb nog nooit een Grand Prix gemist. Was ik eens niet ter plaatse, hielden de mensen die er wél waren me wel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De warmte die ik heb ervaren van de mensen waarmee ik al jaren werk... Ze zijn allemaal geweldig, allemaal erg bezorgd.”

Lauda vertelde Allievi ook nog dat hij van plan was om Kerstmis te vieren op Ibiza, samen met zijn gezin. Ook twee personal coaches zouden het gezelschap vervoegen, want Lauda was van plan zes uur per dag te trainen. Hij wou in 2019 opnieuw alle races zelf bijwonen. Maar zoals iedereen intussen weet, kwam van die veelbelovende plannen niks meer in huis. Iets meer dan een week na het gesprek met Allievi moest Lauda opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis- deze keer met griep, die hem enorm verzwakte omdat hij er toen al erg slecht aan toe was. Later werd hij overgeplaatst naar het Universitair Ziekenhuis van Zürich voor dialysebehandeling.

“Ik was een van de weinigen die hem nog mocht bezoeken”, zei Gerhard Berger daarover. “Ik stond in heel nauw contact met zijn familie. Ik moet zeggen dat zijn zoon Lukas ongelooflijk was. Ook al woonde hij met zijn gezin in Barcelona, toch bleef hij in het ziekenhuis van Zürich. Hij week geen meter van het bed van zijn vader en was er voor hem. Hij had niet beter voor hem kunnen zorgen”, aldus nog Berger. Na vier lange maanden in het ziekenhuis, stierf Lauda in de nacht van 20 mei 2019 in het bijzijn van zijn naaste familie.

