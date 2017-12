Het Grote Niets: toestand van Schumacher blijft 4 jaar na ongeval perfect bewaard geheim Mike De Beck

Bron: L'Equipe 0 EPA Michael Schumacher met zijn vrouw Corinna. Formule 1 Overmorgen is het exact vier jaar geleden dat Michael Schumacher zijn hoofd stootte in het skigebied van Meribel, met kwalijke gevolgen, en nog steeds is het gissen naar de toestand van de voormalige succesvolle F1-piloot. De Franse sportkrant L'Equipe kwam onlangs nog op de proppen met een mooi eerbetoon aan 'Schumi', maar rond zijn entourage blijft het voorlopig oorverdovend stil.

Het gonst dezer dagen nog steeds van de geruchten rond de persoon van Michael Schumacher. Op echt nieuws rond de voormalige ster van Ferrari is het voorlopig wachten. Zijn management stuurt niet graag berichten de wereld in rond de 48-jarige Duitser en vertelt dat de toestand van 'Schumi' "geen publieke kwestie" is. Voor de laatste update moeten we al een jaar terug wanneer zijn advocaat aan CNN vertelde dat de Duitser "niet kon wandelen." Sindsdien is het stil rond de persoon van Schumacher en is zijn toestand een goed bewaard geheim.

"Schumi, we vergeten je niet", kopte het gerenommeerde L'Equipe vorige week. Verder het Grote Niets. Voor enkele updates moeten we tegenwoordig bij zijn kinderen zijn. Aan de journalisten werd gevraagd om de zoon van Schumacher, de 18-jarige Mick, tijdens zijn carrière niet te overstelpen met vragen over zijn vader. "Bedankt aan iedereen die ons steunt in het aanmoedigen van andere mensen om niet op te geven", pende Mick onlangs nog op Instagram neer. "De laatste jaren heeft onze familie positieve energie ontvangen van mensen die geïnspireerd zijn door mijn vader. We willen die energie kanaliseren in een kracht die helpt rond gebieden die mijn vader altijd heeft gesteund."

Een niet mis te verstane boodschap, maar niets over de toestand van zijn vader. Tot op vandaag wordt de hashtag #keepfighting nog steeds gebruikt. Al vinden sommige supporters het gebrek aan nieuws een kaakslag in het gezicht van de fans. "Dit gebrek aan nieuws is een soort belediging voor al zijn supporters", schreef een fan neer nadat L'Equipe met de cover van Schumacher op de proppen kwam. "Het was een publiek beroep, dus er zijn voor- en nadelen... en zijn fans willen weten of hij aan de beterhand is of niet." Een andere fan begrijpt de hele situatie dan weer wel. "Zijn familie en vrienden hebben gelijk dat ze hem beschermen. Waarom zou je de beelden van een voormalig kampioen tonen waarbij alle vier zijn ledematen nu verlamd zijn?" Zijn supporters wachten dus mee geduldig af. Hopend op dat klein beetje nieuws.