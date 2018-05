Hét circuit van Ayrton Senna en een ontgoochelde Kimi Räikkönen: ontdek hier alles wat u moét weten over de GP van Monaco AB

26 mei 2018

12u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Prins Albert van Monaco ziet de F1-bolides dit weekend weer door zijn straten scheuren. Het F1-circus is intussen al aan zijn zesde manche toe. Ontdek hier alles wat u moét weten over de mythische Grote Prijs van Monaco.

Stuurfout Vandoorne

Vorig seizoen was geen aangename kennismaking voor Stoffel Vandoorne met de GP van Monaco, waar de Belg woont. Onze landgenoot klokte met de twaalfde tijd een degelijke chrono tijdens de kwalificaties. De race ging vlot voor Vandoorne, die op twaalf ronden van het einde op een tiende plek rondreed. Maar ook hij kon - net als zijn gelegenheidsploegmaat Jenson Button - niet uitrijden. Vandoorne maakte een stuurfout tijdens een inhaalmanoeuvre van Perez en reed zich vast. Einde wedstrijd voor Vandoorne én weer geen WK-punten.

Dan ben je op weg naar je eerste WK-punten en dan gebeurt dit...😞 pic.twitter.com/d7BVceOeEe Play Sports(@ playsports) link

Ferrari op één en twee, maar ontevreden Räikkönen

Sebastian Vettel pakte vorig jaar de eerste zege voor Ferrari in Monte Carlo in 16 jaar, maar zijn ploegmaat Kimi Räikkönen was ontgoocheld. En niet onterecht. De Fin pakte zijn eerste pole in negen jaar, maar kon niet winnen. Ondanks zijn koppositie in de race moest de 'Iceman' als eerste de pits in. Een strategie die hem duur kwam te staan. Vettel kon later van banden wisselen en kwam uiteindelijk als eerste over de finish.

Spectaculaire crash Verstappen

De spectaculaire crash van de 20-jarige Max Verstappen kan niet ontbreken in deze voorbeschouwing. De Nederlander zorgde in 2015 voor brokken. 'Mad Max' knalde met zijn Red Bull-wagen tegen de Lotus van Romain Grosjean. Verstappens linkerwiel brak af en hij botste frontaal tegen de kant. Einde verhaal voor Verstappen in Monaco. Ook in 2016 haalde de Red Bull-rijder de finish niet na een crash. Vorig jaar werd hij vijfde.

Meesterschap Ayrton Senna

De GP van Monaco wordt enkel gewonnen door absolute topcoureurs. Het zal u dan ook niet verbazen dat Ayrton Senna recordhouder is qua overwinningen. De drievoudige wereldkampioen won er in totaal zes. En het wordt nóg straffer. In 1988 legde de Braziliaan een ronde af om u tegen te zeggen. Hij pakte de polepositie met 1,4 seconden voorsprong - een gigantisch verschil in de F1 - op de tweede, zijn ploegmaat Alain Prost. Dat ene rondje wordt nog altijd beschouwd als een van de beste ooit gereden in de Formule 1. Jammer genoeg - en onbegrijpelijk - bestaan er geen camerabeelden van. Ondanks deze prestatie won de McLaren-coureur - die in Monaco woonde - toen niet, na een crash moest hij opgeven. Een ontgoochelde Senna verliet vervolgens meteen het circuit en wandelde naar huis.

(Lees verder onder de filmpjes)

On the anniversary of Ayrton Senna's fabled qualifying lap at Monaco in 1988, we remember that remarkable moment. #LegendaryLaps pic.twitter.com/xSffWlQM1d McLaren(@ McLarenF1) link

Senna kon niet juichen in 1988, maar dat deed hij uiteindelijk wél in 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 én 1993. Vijf keer op rij dus, ongezien. Vooral de editie van 1992 blijft in het collectieve F1-geheugen hangen. De Brit Nigel Mansell had de bovenhand, tot hij op acht ronden van het einde door een technisch probleem de pitlane in moest. Senna kwam voor hem op het circuit en hield de Brit in een bloedstollend duel net af. Die tweestrijd kan u HIER bekijken.

Op 15 mei 1994 werden de eerste twee startplaatsen vrijgelaten ter nagedachtenis van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna, die twee weken eerder verongelukten tijdens de Grote Prijs van San Marino.

Het Circuit van Monaco: technisch uitdagend

Het 'Circuit de Monaco' is een technisch veeleisend parcours van 3,3 kilometer lang en negentien bochten. De F1-coureurs moeten 78 ronden afleggen langs enkele alom bekende passages zoals de 'Fairmont Hairpin' (de beroemde haarspeldbocht) en de tunnel waarin de F1-coureurs veel snelheid kunnen maken. Het ronderecord staat op naam van de Mexicaan van Force India Sergio Perez (1:14.820).