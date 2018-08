Het bizarre moment waarop Belgische politie een Formule 1-piloot aan de kant zet voor alcoholcontrole YP

24 augustus 2018

11u28

Bron: Instagram

Dit weekend staat op het circuit van Spa-Francorchamps de Grote Prijs Formule 1 van België op het programma en wellicht zal die Carlos Sainz Junior nog wel eventjes bijblijven. De Spanjaard, die nu nog voor Renault rijdt maar volgend jaar verkast naar het McLaren van Stoffel Vandoorne, werd gisteren bij het verlaten van de racebaan door de politie getrakteerd op een alcoholcontrole. Bizar, in die zin dat uit de video die hij op zijn Instagrampagina gooide af te leiden valt dat die controle plaatsvond meteen nadat hij het circuit had verlaten. "Alcoholcontrole bij het verlaten van het circuit, jawel, alcohol!", schreef hij in het bijschrift.

Nadat de F1-piloot 'safe' had geblazen, konden hij en zijn passagier er evenwel eens goed om lachen.